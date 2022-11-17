G20公報譴責「在烏戰爭」 制裁有分歧

佐科表示，聯合公報中最激烈討論的部分是莫斯科在烏克蘭的戰爭，各方一直討論直至午夜，最終達成共識。他說，領袖們同意譴責在烏克蘭的戰爭，「因這侵犯了烏國邊界及該地區的完整性」。佐科稱，「我們同意戰爭影響全球經濟，沒有和平，全球經濟復蘇就無法實現。因此，我呼籲必須停止戰爭」。

聯合公報促俄無條件撤出烏克蘭

G20聯合公報指出，大部分成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，並強調戰爭造成生靈塗炭，導致目前脆弱的全球經濟惡化，限制增長、通脹升溫、擾亂供應鏈、加劇能源和糧食不安全，並增加金融穩定風險。公報又反對威脅動用核武，呼籲延長俄烏的糧食出口協議，並要求俄羅斯全面及無條件撤出烏克蘭領土，但同時稱，成員中「對局勢和制裁制有其他看法和不同評估」，以及G20不是解決安全議題的論壇。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯專家和外交部人員就這份聯合公報付出很多努力，以確保最終文本內容平衡，提及不同觀點的差異。

（路透社/法新社）