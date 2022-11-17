分析：未足啟動北約集體防衛 助烏求軍援

外界最初擔心，一旦墜入波蘭領土的是俄導彈，那就是首次有俄武器墜入北約成員國領土，有可能觸發北約軍事聯盟條約第5條款（集體防禦條款），把北約扯入俄烏衝突中，令戰事升級。

《衛報》分析文章指出，雖然初步分析顯示，爆炸的是用來攔截俄導彈的烏克蘭防空導彈，並非由俄羅斯發射，而美蘇冷戰數十年未嘗出現擦槍走火的錯誤，但如今普京領導的俄羅斯遠比蘇聯難測，令北約與俄衝突風險升高。文章提到拜登上月曾說普京威脅動用核武，令世界正面臨1962年古巴導彈危機後最大安全風險。

第5條款須成員國一致同意

文章也指出，就算證實在波蘭爆炸的是俄羅斯導彈，也未必足以啟動第5條款。根據北約第5條款，「各締約國同意對於歐洲或北美之一個或數個締約國之武裝攻擊，應視為對締約國全體之攻擊」，但美國前駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）指出，第5條款不能慬由一個成員國援引，而須北約成員國一致同意。國際戰略研究所軍事專家阿爾貝克（William Alberque）則指出，就算證實墜入波蘭境內的是俄羅斯導彈，但是如果僅屬誤射，亦不符合第5條款中的「武裝攻擊」條件。

美國杜克大學桑福德公共政策學院助理教授、研究蘇聯和美蘇關系的歷史學家邁爾斯（Simon Miles）認為，波蘭導彈爆炸事件無論是蓄意還是意外，也足以令烏克蘭以外國家知道俄烏衝突不僅僅在烏克蘭發生，戰火也可能波及鄰國。烏克蘭過去數月大費唇舌說服西方加強軍援，這次事件就像及時雨一樣，成為烏克蘭說服西方加強軍援的最佳宣傳工具。

（衛報/商業內幕）

（俄軍侵烏）