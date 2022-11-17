烏導彈誤中波蘭兩死 北約「虛驚」 華沙歸咎俄軍空襲致防空意外

波蘭外交部周二發表聲明，指俄軍當日對烏克蘭全境及其重要基礎設施大規模炮擊數小時，（波蘭時間周二）下午3時40分（香港時間周二晚10時40分），一枚俄製導彈落在波蘭東部盧布林省（Lubelskie）赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）村莊普熱沃杜夫（Przewodów）。波蘭官員說，導彈擊中一個糧倉，造成兩名農場工人死亡。

波蘭是北約成員國，北約有集體防禦條款，一旦證實是俄羅斯發射導彈襲擊波蘭，北約可能直接捲入俄烏戰事。爆炸發生後波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）召集國家安全部長和國防部長在華沙緊急開會，又提高武裝部隊中部分軍事單位的戰備狀態，強調要與北約盟國一起加強空域監測。德國昨表示願派戰機支援波蘭空中巡邏。波蘭昨凌晨更表示考慮是否援引北約協議第4條款，召集北約其他成員國磋商安全問題。

波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）周二傳召俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev），要求「立即詳細解釋」。俄羅斯國防部周二晚在社交媒體發表聲明，否認波蘭傳媒有關俄製導彈墜入波蘭民居的報道，指報道是蓄意挑釁，目的是使戰事局勢升級。

北約秘書長：錯不在烏克蘭

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周二晚說，導致爆炸的導彈「很可能」是俄製，但沒確鑿證據導彈由誰發射，認為是「個別事件」。他翌日再表示，涉事的很可能是「老舊的蘇製S-300火箭」，無證據是由俄方發射，很可能是烏克蘭防空系統發射」。不過，他仍歸咎俄軍周二對烏的大規模空襲是間接禍因。這次空襲是俄軍2月侵烏以來針對民用基礎設施的其中一次最大規模打擊，約85枚俄羅斯導彈擊中烏克蘭多座城市，包括首都基輔和鄰近波蘭邊境的西部城市利沃夫（Lviv）。烏克蘭能源設施受到打擊，造成大規模停電。

北約昨就波蘭導彈爆炸事件召開緊急會議後，秘書長托爾滕貝格亦表示，初步分析顯示，肇事的可能是針對俄巡航導彈而發射的烏克蘭防空導彈。但他昨天指「錯不在烏克蘭」，終極責任在發動非法戰爭的俄羅斯，並會加強支援烏克蘭的空防。

澤連斯基一度指俄導彈射波蘭

雖然初步顯示今次事件是「虛驚」一場，但是亦足見俄烏戰事存在外溢風險。事發後烏克蘭亦第一時間將矛頭指向俄羅斯，總統澤連斯基在周二晚的視像講話中，在沒提供證據情况下指俄羅斯導彈射到波蘭讓俄烏衝突「嚴重升級」。

俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）則在Telegram發文指摘「有人企圖挑起北約和俄羅斯之間的直接軍事衝突」。

西方各國在事發後力圖淡化事件。美國總統拜登昨在印尼峇里出席二十國集團（G20）峰會期間，就事件與七國集團（G7）及北約領袖召開緊急會議，說從導彈軌迹來看，可能不是俄羅斯發射。法國敦促各國在評估導彈自什麼地方發射時，一定要以「非常謹慎的態度調查事件」。

（法新社/路透社/華爾街日報/德國之聲/紐約時報）

（俄軍侵烏）