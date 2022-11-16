奧巴馬妻自傳：憎恨自己外表

疫下抑鬱 心常恐懼

在新作The Light We Carry（暫譯《我們背負的光》）中，米歇爾（Michelle Obama）提到自己與「恐懼思想」（fearful mind）共存了58年，形容它就像「不是你所選擇的終身伴侶」，「它令我不安，它想看到我脆弱」。她說，這種思想經常令她對自己的外表有負面看法，「在很多個早上」當亮起浴室的燈，看着自己在鏡中的倒影，就「極力想再關掉它（燈）」。她說，其外表和5呎11吋的身高多年來都困擾她，在校園中她經常因為高個子被排在最後面，「在心靈留下小創傷」。

另外，米歇爾透露在新冠疫情大流行期間，她出現輕微抑鬱問題，雖然表面上她繼續就鼓勵民眾登記做選民發言、繼續做慈善活動，但私下她發覺愈來愈難達到自己所望，或覺得自己是否真的對社會帶來改變。當民主黨在2020年全國大會邀請她發言，她還一度推搪回應，指當時她沒有像以往般樂觀，對未來也無法理性地思考，並開始覺得自己無能。米歇爾也談到特朗普，指對方竟然公開和毫無歉意地利用種族主義言論，令自私和仇恨變成「可以接受」，又形容去年國會山莊騷亂可能是她見過最嚇人的事。