全球人口破80億埋隱憂 氣候糧食危機加劇貧富懸殊 聯國籲把握契機解決

全球人口增長歸功於公共衛生、營養、個人衛生及醫藥的改善，使人類壽命逐漸延長。另外，一些國家的高生育率也推動了人口快速增長。聯合國提到，全球人口增加10億至昨日的80億用了12年時間，但由於出生率下降等原因，人口增長正在放緩，再增加10億人口將要約15年（2037年達90億人口）。

亞非8國將佔新增人口逾半

聯合國預計，到2050年，全球新增人口中超過一半集中在亞非8國，包括剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。撒哈拉以南非洲國家預計佔人口增長的一半以上。這些地區已有約7.38億人沒有足夠糧食供應，澳洲智庫「經濟與和平研究所」估計，到本世紀中撒哈拉以南非洲的人口預計激增95%，當中大多數國家將不可持續發展。

古特雷斯近日發文指出，全球人口不斷增加的同時，不平等問題深重，富國民眾的預期壽命較窮國的長30年，他們耗用資源的比例亦遠高於窮人。他又指出，氣候危機惡化及新冠疫情復蘇不均也進一步加劇不平等，而俄烏戰爭更使當前的糧食、能源和金融危機雪上加霜，對發展中經濟體的打擊最大。這些不平等現象令發展中國家對富國的憤怒和怨恨接近爆發點。

古特雷斯表示，本月召開的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）及G20峰會，為貧富國縮窄分歧和恢復信任提供了契機。他希望COP27能達成歷史性的「氣候團結公約」（Climate Solidarity Pact），發達國向新興經濟體提供財政和技術援助，以擺脫化石燃料。

中國要應對老化 印度須抓緊「紅利」

目前中國和印度各有14億人口，聯合國預計印度將於明年超越中國成頭號人口大國，並在2050年達到約16.7億，逐漸拋離中國。專家指出，中國人口很快開始萎縮，對這個仍是中等收入經濟體帶來巨大挑戰，原因是中國人口減少下，長者比例愈來愈高，到2050年65歲或以上長者人數將增至3.3億，靠愈來愈少的勞動人口支撐這些退休者。中國領導層雖可透過提高在職者的生產力令經濟增長，但這需要資本，因此中國必須與時間競賽，在人口老化前致富。

印度則面臨另一種困境。《衛報》分析稱，新德里政府必須迅速抓緊「人口紅利」機會（指因勞動人口增加而伴隨的經濟成長效應），否則可能會出現部分國家愈來愈多年輕人失業帶來的社會動盪問題，如2011年的「阿拉伯之春」。

（路透社/聯合國網站/衛報）