塗鴉大師Banksy證在烏7創作

男孩摔倒「普京」 體操選手頹垣倒立

Banksy上周五在社交平台發布3張作品照片，當中繪畫了一名女子體操運動員在一處被俄軍轟炸的建築物瓦礫上做出倒立的動作，並附上簡單的說明：「博羅江卡，烏克蘭」。俄軍侵烏初期，博羅江卡遭俄軍嚴重炮擊，許多建築物變成頹垣敗瓦，直至4月烏軍才重奪該鎮。

上周在烏克蘭被發現的另一幅Banksy作品，是一名穿著黑帶武術道袍的男孩，將一名成年男子摔倒在地，不少人認為後者是暗指俄羅斯總統普京，他的榮譽黑帶今年被世界跆拳道聯盟撤銷；其他作品包括描繪兩個孩子利用反坦克障礙物當作蹺蹺板玩耍、一名戴着髮捲和防毒面具的女子拿着滅火筒等。

在Banksy證實創作博羅江卡的作品後，許多烏克蘭人和支持者紛紛發文感謝這個藝術家，一名基輔居民說：「這對國家來說是歷史時刻，像Banksy及其他名人來到這裏，向全球展示俄羅斯對我們所做的一切。」

（CNN/藝術報）