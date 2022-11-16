美俄情報主管罕有面談 「不涉繞烏停戰談判」

伯恩斯與俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）在土耳其首都安卡拉會談。路透社稱，這是俄軍侵烏以來美俄高級別官員首次面對面會談。俄媒引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）說，會談是美國提出。

白宮表示，伯恩斯就俄羅斯使用核武器的後果以及戰略穩定風險升級向俄方傳達信息，同時還討論了被俄拘留美國公民的案件，但沒有討論解決俄烏戰爭的方案。

伯恩斯曾任美國駐俄大使，去年就任CIA局長，俄軍侵烏前曾應總統拜登要求與俄羅斯總統普京會面，傳達華盛頓對俄軍在烏克蘭周邊集結的擔憂。

美堅持「烏方參與」基本原則

雖然《華盛頓郵報》本月5日曾報道，拜登政府私下鼓勵烏克蘭領袖示意願與俄談判，但一名白宮官員周一表示，美俄情報主管這次會談不涉停戰談判，稱會堅持基本原則，即任何有關烏克蘭的事務不能沒有烏克蘭參與。

除了戰爭，俄羅斯和美國還有許多議題要討論，包括延長核武器削減條約、黑海穀物協議及敘利亞內戰等。

（法新社/紐約時報/華爾街日報）