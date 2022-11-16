G20關注俄侵烏 施加停戰壓力 峰會公報未經通過草稿 現「絕大多數成員強烈譴責」

佐科（Joko Widodo）致開幕辭時向各國領袖說：「負起責任代表不要創造零和局面，負起責任也代表我們必須終結戰爭。如果戰爭沒有結束，世界很難往前邁進。」他說：「我們別無選擇，拯救世界需要合作。」又說：「我們不應讓世界變得四分五裂。我們一定不能讓世界陷入另一場冷戰。」

法新社和路透社報道，根據一份長16頁、未經G20成員國正式通過的公報草稿，G20將譴責俄烏衝突帶來經濟衝擊，且「絕大多數成員國強烈譴責」俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並加劇全球經濟脆弱性。草稿提到，G20內部雖有「其他看法」且「G20並非解決安全問題的論壇」，但成員國承認，安全問題可能「對全球經濟帶來重大後果」。草稿也將呼籲延長與俄羅斯簽訂、將於本月19日到期的烏克蘭穀物出口協議，亦婉轉批評俄羅斯總統普京，表明「使用或威脅使用核武是不能接受」。

一名美國高級官員昨在峇里表示：「我認為你們將看到大多數G20成員國明確譴責俄國在烏克蘭的戰爭。他們認為俄羅斯在烏克蘭的戰爭是世界上巨大的經濟和人道主義苦難的根源。」他說，會後發表的聲明將會表明「G20真的在孤立俄國」。

澤連斯基視像發言感謝「G19」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）昨以視像方式在峰會發言，呼籲現在是結束俄羅斯「毁滅性」戰爭、拯救「成千上萬條性命」的時候。澤連斯基抨擊「俄羅斯官方瘋狂威脅訴諸核武，說「不該有任何藉口來核敲詐」。他特別感謝「G19清楚表明這一點」，刻意將俄羅斯從G20排除。

普京約9個月前下令入侵烏克蘭，但迄今屢遇挫折。他並未現身今次G20峰會，由俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席。

習近平促停陣營對抗割裂世界

中國國家主席習近平昨在峰會發表講話，沒提俄軍侵烏。他呼籲G20成員體現大國擔當，發揮表率作用，為人類謀福祉。他又稱「以意識形態劃線，搞集團政治和陣營對抗，只會割裂世界，阻礙全球發展和人類進步」。

G20峰會開幕前夕，聯合國大會周一（14日）通過決議，支持建立機制讓俄羅斯賠償因入侵烏克蘭造成的人命和財物損失。這項不具約束力的決議案指出，俄羅斯「必須承擔其所有國際不法行為的法律後果，包括賠償那些行為所致的傷者和損害」。

聯國通過俄「賠償侵烏」沒約束力決議

決議案由烏克蘭、加拿大、荷蘭和危地馬拉共同提出，以94國贊成、14國反對、73國棄權獲通過，贊成票僅為10月12日贊成譴責俄羅斯「非法吞併」烏克蘭領土決議案（143國）的約三分之二。周一反對議案的國家包括俄羅斯、中國、古巴、馬里和埃塞俄比亞。除了非洲許多國家，棄權的還有巴西、印度和以色列。

（法新社/路透社/新華社）