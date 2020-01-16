伊朗公布首宗「頭巾示威者」判死刑 人權組織：示威最少致326人亡

22歲子阿米尼（Mahsa Amini）因違反戴頭巾和穿著得體的規定，9月13日在德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，並於3天後不治，事件引發全國多地示威，當局則把抗議活動定性為「暴亂」，數以千計民眾被捕和被落案起訴。

罪名「與真主為敵，犯塵世腐敗」

伊朗司法部門的Mizan網站周日表示，一名參與示威、身分不明的被告在首都德黑蘭法院被判死刑，罪名是「向一座政府建築物縱火、擾亂公共秩序、集會並密謀危害國家安全罪」，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗」，是至今首名參與「頭巾示威」被判死的人。法新社報道，「塵世腐敗」（corruption on earth）是伊朗法律中最嚴重罪名之一。另外，有5人因為「集會、密謀危害國家安全和擾亂公共秩序」等罪名，被判入獄5至10年。該網站又指出，當局已就「最近的暴亂」落案起訴超過750人，而涉及示威被控的有超過2000人。

本月較早時，伊朗國會290名議員中，有272名要求司法系統對示威者判以死刑，作為對那些「以刀具和彈藥等武器損害民眾生命和財產的人」的「以眼還眼」司法手段。挪威非牟利組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，根據伊朗官方數據，目前當地有最少20人正面對可判處死刑的控罪，對他們的處境感到十分憂慮。「伊朗人權」又稱，當局持續武力鎮壓示威，至今已造成最少326人死亡。當局則指全國示威中有超過40名安全部隊人員被殺。

異見者絕糧水抗議 獄中斷雙腿

另外，因示威於9月24日被捕、已經絕食50天的37歲著名異見人士羅納吉（Hossein Ronaghi，圖），上周六（12日）為抗議當局不准他「保外就醫」，開始拒絕飲水，周日被當局送往德黑蘭的醫院。其家人表示，羅納吉在獄中已斷了雙腿，現在生命受腎臟問題威脅。

（法新社/美國之音/中央社）