G20空前分裂 礙重振全球經濟合作 IMF憂走進更貧困不安世界

央行高息遏通脹 新興國百上加斤

主辦G20峰會是印尼總統佐科（Joko Widodo）的重點項目。因俄羅斯攻打烏克蘭後，歐洲制裁俄羅斯招徠俄方報復限制能源供應乃至可能引發經濟衰退；環球消費者與商家也為着俄烏戰事加劇通脹和能源、糧食價格飛升所苦。而美國聯儲局等央行頻頻調高利息壓抑通脹，換來增長萎縮、債務增加，令負債新興國家百上加斤。分析普遍相信佐科本擬藉此機會，集結各方應對全球新冠病毒持續之下的衛生風險、可持續發展等挑戰，從而提升印尼的國際形象。然而今屆峰會卻瀰漫分裂陰霾。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周日說：「更叫我們頭痛的是，在此極需要彼此同舟共濟時，分裂卻趨加劇。而且我甚為擔心，我們因而可能迷迷糊糊地走進一個更為貧困不安的世界。」

專家：美科技制華 經濟脫鈎做不到

例如G20峰會縱給予了中國國家主席習近平與美國總統拜登面對面開會溝通的機會，惟中美這兩個全球最大經濟體關係持續緊張。兩國政府對全球經濟的願景與思想理念有着分歧，在貿易、科技、國安、台灣、香港等問題都起爭執。高盛經濟學家上周發表報告，預計美國以國安為由禁止晶片外銷中國，將使2023年度中國經濟增長減少大約四分之一個百分點。儘管上海大學特聘教授江時學在內的專家指出，美國在科技領域對中國打壓，但經濟上的脫鈎似乎做不到，無論如何美國也需要中國。

分歧的例子還有英揆辛偉誠在會前呼籲G20協力行動，應對國際經濟不穩定和生活成本攀升，但歸咎於俄國切斷天然氣供應。俄方觀點立場便截然不同。另外，4月在華盛頓舉行的G20財長會議，美英加國的代表在俄羅斯代表在閉門會議上準備發言時離場；之後印尼的G20同類場合，會上代表批評俄羅斯侵略烏克蘭，俄外長拉夫羅夫也發怒離場。歐美希望G20逐出俄羅斯，使之不能參加今次峇里會議，促使佐科在會前表態，強調說：「G20不是政治論壇，它關乎的是經濟和發展。」

聯合公報恐難產 印尼退而求其次

印尼財長因德拉瓦蒂（Mulyani Indrawati）表示，最近幾次的G20財長會議因對不同版本聲明藍本，對於戰爭、制裁所生經濟衝擊的強調部分產生分歧，以致始終無法達成聯合聲明。她上月受訪表示，曾見證過G20領袖應對2008年金融海嘯時怎樣制定對策，當時「所有領袖如同在同一條船上應付同一關注的敵人」，可如今卻像是「彼此的仇敵」。印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）早前受訪也表示，今屆G20可能是「迄今最令人憂心忡忡的」，在某些情况下，各國為同意採用單一字眼都花上了好些日子。一些外交消息人士表示，會後發表需要各方同意的聯合公報似乎不太可能，印尼在退而求其次，推動與會領袖發表聲明。

（華爾街日報/時代雜誌/路透社）