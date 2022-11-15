「後特朗普時代」 金主物色新領袖

昔對手批「拖着整個黨沉淪」

特朗普在共和黨內地位無疑舉足輕重，《紐約時報》指過去6年共和黨內無人有像特朗普般的聲望和影響力。隨着他預計會於周二（15日）宣布再角逐2024年總統大選，有反特朗普的共和黨人擔心要在黨內初選挑戰他是否已屬徒勞。然而，在2016年黨內初選曾挑戰特朗普、下屆可能捲土重來的時任新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）指出，特朗普勝出2016年大選後曾豪言要帶領共和黨「贏到不想贏」，但實情是在他任總統期間，共和黨在2018年輸掉眾院、2020年輸掉參院和總統大選、2021年輸掉原為囊中物的喬治亞州兩席參院議席……「我（感到）輸到不想輸」。他認為，要打倒特朗普其實很簡單——只要指出他是一個失敗者，而且正拖着整個黨隨之沉淪。

共和黨民調專家艾爾斯（Whit Ayres）指出，黨內有約一成選民絕不支持特朗普、四成人絕對支持，餘下半數人相對不太執著而願支持那些可實現他們所望而不會帶來問題的人。《華盛頓郵報》引述消息，指很多大額捐款人都已對特朗普感厭倦，主動嘗試支持其他潛在黨領袖，其中佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、克里斯蒂、前副總統彭斯（Mike Pence）及弗吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）都是人選。

彭斯揭特朗普國會騷亂當日內幕

有昔日戰友近日已嘗試與特朗普劃清界線。在特朗普任內擔任副總統的彭斯於今日推出回憶錄So Help Me God，他日前接受美國廣播公司（ABC）訪問時，猛烈抨擊特朗普在去年國會山莊騷亂當日的言論鹵莽，危及身在國會大樓的他一家人及在場所有人的安全。

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報/ABC）

（2022美國中期選舉）