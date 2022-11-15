特朗普谷票反失中間派 共和黨倒蝕 民調：獨立選民反特者倒戈助民主黨取關鍵州

共和黨人投票率較高 原本佔優

美聯社VoteCast民調顯示，今次選舉全國約有49%共和黨人投票，較民主黨人多6個百分點。在參議院選舉競爭激烈的州份，共和黨亦有類似甚至更大的優勢，其中賓夕法尼亞州共和黨選民投票率多5個百分點、亞利桑那州多11個百分點、喬治亞州多8個百分點，但共和黨候選人最終在前兩州落敗，喬治亞州也要到下月舉行次輪投票才能分勝負。

民調發現，削弱共和黨優勢是失去獨立選民的支持。從全國範圍來看，獨立選民投票給民主黨候選人的比例，較投給共和黨候選人高出4個百分點，其中在參議院席位競爭激烈的州份，投票給民主黨候選人的獨立選民比例，更遠高於投票給共和黨，在賓夕法尼亞、喬治亞和亞利桑那州，分別高出18個、28個和30個百分點。

獨立選民：我只是兩害取其輕

今屆中期選舉選票有逾30%為獨立選民，他們投票意向是兩黨勝負關鍵。美聯社VoteCast民調顯示，逾半獨立選民對兩黨都沒有好感，但因反對特朗普而出來投票者，比例遠高於支持他者。調查顯示，有11%獨立選民因為支持特朗普而出來投票，反對特朗普的卻多達34%，表示特朗普並非因素的則有54%。密歇根州65歲獨立選民勒普拉（Micki LePla）說：「我只是兩害取其輕。」她最終票投競逐連任的民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer），「只因我不想（共和黨）的狄克遜（Tudor Dixon）成為州長，因狄克遜反墮胎的觀點，以及她是特朗普支持者和選舉否定者」。

亞利桑那州情况相似，贊同特朗普「選舉舞弊論」及支持全國限制墮胎權的共和黨參議員候選人馬斯特斯（Blake Masters），不僅在所得獨立選民選票較民主黨對手凱利（Mark Kelly）少30個百分點，且失去14%共和黨選民票。在賓夕法尼亞州，持反墮胎及支持極右選舉陰謀論立場的共和黨州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）以14個百分點落敗，獲特朗普大力支持的參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）所得的獨立選民得票，也較對手少達19個百分點，且有8%共和黨人倒戈投票給其對手。

今次選舉結果重新掀起議論，就是應動員黨內的核心支持者投票，還是更應拉攏中間派選民。民主黨民調專家弗雷德‧楊（Fred Yang）稱，動員基本盤選民是合理的，「但你必須確保你的政黨不會提名那些有瑕疵、以致你的基本盤選民也無法接受的人參選」。

（華爾街日報/華盛頓郵報）

（2022美國中期選舉）