美特使克里：少數國家抗拒控升溫「1.5℃目標」

在埃及沙姆沙伊赫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）將於本周五（18日）閉幕，各國代表正協商草擬協議文件。美國代表克里前天被問到一些政府反對在正式文本之中，訂明「1.5℃目標」，他說：「有非常少數的國家……提出不要提及這個那個字眼的問題。」

2015年《巴黎協定》締約國同意應嘗試遏制全球平均氣溫的升幅不多於19世紀工業革命前的1.5℃，而現今已高了1.1℃。科學預測顯示，倘2030年或之前踰越1.5℃，可致地球出現不可逆轉災難。聯合國稱每年約有2200萬人因旱澇、海水上升等全球暖化現象失去家園。許多發展中國家要求建立「損失和損害」基金作出相關賠償或補償。不過克里表示美國反對成立基金，主張按現有平台提供援助。

印度盼各國減用化石燃料

另外，為大幅減排控制升溫，兩個參與磋商大會文件的人告訴路透社，印度希望各國由去年格拉斯哥氣候峰會承諾「逐漸減少」（phase down）未有應用碳捕捉技術的煤炭發電，擴大至涵蓋各類化石燃料。

（路透社）