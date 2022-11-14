《機場客運站》原型人物逝世 伊朗難民棲身巴黎戴高樂18年

巴黎戴高樂機場發言人上周六公布，當天臨近正午時分，納賽里於該機場的2F客運站被發現死於心臟病發。發言人稱納賽里是該機場「標誌人物」：「整個機場社群都與之有聯繫，我們的職員這些年來都盡可能照看他，即使我們寧願他找到真正棲所。」

曾獲難民證明 稱遭劫失去

納賽里1945年生於伊朗胡齊斯坦省的馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleiman），父親是伊朗人，母親是英國人。他曾於1974年赴英留學，可是一趟返回伊朗後，因抗議國王而一度被監禁，之後還在沒有護照的情况下被驅逐出境。他先後被歐洲多國驅逐，後在比利時獲聯合國難民處發出難民資格證明書，本擬由法國巴黎戴高樂機場赴英會母，但他稱在巴黎一個列車站內被人搶走了行李，從此失去所有官方證明文件。加上當年歐洲的移民法例、官僚問題等，納賽里1988年8月起滯留戴高樂機場。

機場內有一個非正式的支援網絡，為他提供食物、書籍、收音機、醫療等幫助。納賽里自稱「艾爾弗雷德爵士」（Sir Alfred），在1號離境大堂用手推車圍繞，佔據了一處設有塑膠長椅的木板地作為「領地」，每日讀書、閱報及把生活遭遇記錄於筆記本上。

荷李活導演史提芬史匹堡從納賽里際遇獲得靈感，攝製成由湯漢斯主演、2004年上映的賣座電影《機場客運站》。該電影引起國際傳媒對納賽里的關注，令他曾經一天接受多達6次採訪。

友人形容「無法於獄外生活囚徒」

納賽里1999年已獲難民資格准許逗留法國，可是他選擇留在機場。其代表律師當年表示納賽里「害怕離開」機場。機場內認識納賽里的人稱，納賽里在沒有窗戶的空間生活了多年，對他的精神狀態造成影響。曾接觸他的機場醫生形容他恍如變了化石；一名票務員朋友則形容他如同已無法在監獄之外生活的囚徒。

直至2006年，納賽里因生病送院才正式離開機場。法國《解放報》報道，他隨後用上述電影所得酬勞，在護理院過了一段時間。至今年9月中旬，納賽里從護理院返回機場公共空間，依舊如無家者般生活，直至離世。

（法新社/CNN/CBC）