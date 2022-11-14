英財相預告加稅 料削3200億開支

在《星期日泰晤士報》訪問中，侯俊偉稱這將是國家抉擇的重要時刻：「你將會有一名加稅的保守黨財相，這有違他的從政初衷。你必須做對國家及所在處境有利的事，而不幸地這確實意味稅項增加。」他表示能夠向民眾承諾的是，會誠實面對問題的嚴重性，以公平方式解決問題，而這代表最有能力的人將承擔最多。侯俊偉又稱他將與英倫銀行合作控制通脹及加息幅度，希望給予家庭和企業投資和消費的信心。

分析指卓慧思政府釀2800億財政黑洞

報道指侯俊偉計劃把所得稅、國民保險、遺產稅和退休金的門檻和減免凍結多兩年，以解決550億鎊（約5102億港元）預算缺口；同時他計劃將資本利得稅的免稅額減半，及將每年繳納額外所得稅的門檻從15萬鎊（約139萬港元）降至12.5萬鎊（約115萬港元）。BBC指各政府部門預計會被要求維持2021年的開支預算直至2025年。

英國財政部早前指政府面臨600億鎊（約5566億港元）財政黑洞，《觀察家報》上周六引述英國智庫Resolution Foundation分析，指當中300億鎊（約2783億港元）是前首相卓慧思政府的迷你預算造成。分析指在7星期的任期內，卓慧思及前財相關浩霆提出的削減國民保險費和印花稅造成200億鎊損失，另外100億鎊來自市場波動導致的利率上升和政府借貸成本增加。

（路透社/BBC/觀察家報）