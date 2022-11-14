美情報：阿聯酋暗招干預外交政策

【明報專訊】《華盛頓郵報》上周六（12日）獨家報道，美國情報機構近日罕有撰寫並內部發表一份關於中東盟友阿聯酋的機密報告，詳述阿布扎比數十年來如何利用美國政制及法律漏洞，通過資助及游說影響該國外交政策，以至實行「近似間諜活動」，包括聘請美國前軍事及情報官員監視重要對象。
3名閱讀過該機密情報報告的人向《華郵》透露，美國安全專家本身已知報告中部分阿聯酋發揮影響力的行動，但這些活動被指因華府不願改革防止外國干預的法律，又或為司法部處理相關事件增撥資源而猖獗。
聘美前軍事情報官員監視異見者
《華郵》指一大漏洞反映於阿聯酋聘請3名美國前軍事及情報官員協助監視異見者、政客、記者及美國公司。3人去年在美國法庭承認向阿聯酋提供黑客技術，並同意以放棄接觸機密情報的職權，以及罰款約170萬美元（約1326萬港元）換取免被判監，惹來批評稱會助長同類行為。
報道又引述關注人士指出，美國前總統特朗普長期顧問巴拉克（Thomas Barrack）被控在未註冊為阿聯酋說客的情况下，為該國建設秘密溝通渠道，以及提供敏感資訊。但法庭最終認為情况未足以構成犯罪，本月宣判巴拉克及其一名助理無罪釋放。
美國現無法例禁止包括外國說客向競選等政治活動捐款。一名知情美國國會議員說，上述機密報告應作為「警鐘」，他又指美國須為阿聯酋的干預劃下清晰紅線，並認為政府從未向阿方高層反映關注。美國國家情報總監辦公室拒絕評論報道，該部門及國務院又拒絕回應曾否與阿聯酋討論相關情况。
阿聯酋駐華盛頓大使奧泰巴（Yousef Al Otaiba）回應稱，為「阿聯酋對美國的影響力及認知感到自豪」，又對自己被認為是報告中「促進兩國全面及長久伙伴關係」的重要人物之一感到「榮幸」。
有美國眾議員去年提案禁止政治活動接受來自註冊外國說客的金錢。專家則建議另可作多項改革，包括加強要求為外國利益工作者公開信息，以應對美國政治受外來干預。