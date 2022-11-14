美情報：阿聯酋暗招干預外交政策

3名閱讀過該機密情報報告的人向《華郵》透露，美國安全專家本身已知報告中部分阿聯酋發揮影響力的行動，但這些活動被指因華府不願改革防止外國干預的法律，又或為司法部處理相關事件增撥資源而猖獗。

聘美前軍事情報官員監視異見者

《華郵》指一大漏洞反映於阿聯酋聘請3名美國前軍事及情報官員協助監視異見者、政客、記者及美國公司。3人去年在美國法庭承認向阿聯酋提供黑客技術，並同意以放棄接觸機密情報的職權，以及罰款約170萬美元（約1326萬港元）換取免被判監，惹來批評稱會助長同類行為。

報道又引述關注人士指出，美國前總統特朗普長期顧問巴拉克（Thomas Barrack）被控在未註冊為阿聯酋說客的情况下，為該國建設秘密溝通渠道，以及提供敏感資訊。但法庭最終認為情况未足以構成犯罪，本月宣判巴拉克及其一名助理無罪釋放。

美國現無法例禁止包括外國說客向競選等政治活動捐款。一名知情美國國會議員說，上述機密報告應作為「警鐘」，他又指美國須為阿聯酋的干預劃下清晰紅線，並認為政府從未向阿方高層反映關注。美國國家情報總監辦公室拒絕評論報道，該部門及國務院又拒絕回應曾否與阿聯酋討論相關情况。

阿聯酋駐華盛頓大使奧泰巴（Yousef Al Otaiba）回應稱，為「阿聯酋對美國的影響力及認知感到自豪」，又對自己被認為是報告中「促進兩國全面及長久伙伴關係」的重要人物之一感到「榮幸」。

有美國眾議員去年提案禁止政治活動接受來自註冊外國說客的金錢。專家則建議另可作多項改革，包括加強要求為外國利益工作者公開信息，以應對美國政治受外來干預。

（華盛頓郵報）