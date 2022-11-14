共和黨少壯派：老黨已死

共和黨日前在賓夕法尼亞和亞利桑那兩個關鍵州份的聯邦參議院選舉落敗後，霍利上周五也發文批評說：「除非能給予獨立選民一個他們關心的議程，否則不能預期他們會投票給共和黨。」他又指共和黨只顧指出民主黨問題，未能向選民說明自己的主張。

不滿麥康奈爾 籲押後參院黨領袖選舉

42歲的霍利是黨內少壯派參議員，他和魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、斯科特（Rick Scott）、拉米斯（Cynthia Lummis）等同僚，都對80歲參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）有所保留，甚至公開反對他。他們上周五（11日）呼籲押後原定本周舉行的參議院共和黨領袖選舉，直至下月6日喬治亞州參議院席位決選後。

魯比奧在聲明中表示：「我們必須確認想領導大家的那些人，是真心誠意為各種背景的美國勞工階層人民所關心的重大議題與價值而奮戰，這些人民讓我們在佛州等幾個州獲得重大勝利。」

（霍士新聞/msn/Politico）

（2022美國中期選舉）