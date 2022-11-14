美媒：民主黨保內華達 險守參院 拜登避「跛腳」 促共和黨與特朗普激進派割席

包括美聯社、有線新聞網絡（CNN）、《紐約時報》等美國媒體昨天推算，民主黨將能保住內華達州聯邦參議院議席。據CNN數據，截至本港今晨1時完成點算的98%選票中，民主黨候選人科爾特斯．馬斯托（Catherine Cortez Masto）以6500多票、約0.7個百分點得票率差距，領先共和黨對手拉克索爾特（Adam Laxalt）。科爾特斯．馬斯托在當地前晚於社交平台Twitter發帖稱「感謝內華達」，暗示勝選。

共和黨「否定選舉派」關鍵州盡墨

至本港今晨1時，美國兩院改選點票仍未完成。計上內華達最新戰果，民主黨在這次中期選舉將佔參院至少50席，連同議長副總統賀錦麗的關鍵一票，民主黨險守選前些微過半數優勢，繼續掌控參院。參院改選尚有喬治亞州因民主、共和兩黨候選人叮噹馬頭而皆未能得票過半，預料需於下月初舉行第二場選舉決勝。即使共和黨取得喬治亞州，其總議席亦只有50席，不能超越民主黨。而在聯邦眾議院改選方面，民主黨截至本港今晨1時暫取204席，共和黨暫得211席，尚餘20席爭持之中，共和黨相信將如選前外界預測一般，獲過半議席（218席或以上）控制眾院。

值得留意的是，民主黨亦在內華達等多場州務卿選舉中擊敗共和黨的「否定選舉派」（election deniers）候選人，意味附和特朗普2020年大選結果「被竊取」的共和黨「否定選舉派」候選人最終在關鍵州份的州務卿選舉全軍盡墨。

拜登稱「立場會更強而有力」

這次選舉最終未出現共和黨大勝的「紅潮」情况，民主黨更意外奪得賓夕法尼州參院議席。美國總統拜登過去數天不掩飾對民主黨選情的滿意，昨在柬埔寨金邊出席東盟峰會的拜登向記者表示，對民主黨勢保參議院控制權表示非常滿意，「對現在的情况感覺良好」，又對結果「不感意外」，稱反映民主黨候選人「具有質素」。今天（14日）會在印尼峇里與中國國家主席習近平會晤的拜登說：「很期待接下來的幾年。我知道我的立場會變得更強而有力。」

（CNN/紐約時報/路透社）

（2022美國中期選舉）