光復赫爾松市 烏總統：歷史一天

雖然赫爾松市的水電供應及通信仍未完全恢復，但當地民眾對烏軍到來深感興奮，部分人更喜極而泣。上周五在赫爾松市中心廣場慶祝的民眾奧爾加（Olga）說：「我們感到自由了。我們不是奴隸，我們是烏克蘭人。」有赫爾松民眾稱，對俄軍佔領有人被擄及受虐不堪回首。

暫未肯定是否所有俄軍都已撤離當地，烏克蘭赫爾松州議員赫蘭（Serhiy Khlan）警告，一些俄軍可能換上平民衣裝躲藏市內。烏克蘭外長庫列巴昨日亦在東盟峰會上表示，俄羅斯仍正對烏戰場投入更多士兵和武器。

俄另設臨時州行政首府

赫爾松市是俄軍攻烏後唯一佔領的州首府，失去該市後，塔斯社昨引述俄羅斯扶植的官員宣布，將第聶伯河東岸城市格尼奇斯克列為赫爾松州「臨時行政首府」。克里姆林宮發言人佩斯科夫前天表示，俄羅斯並不後悔吞併赫爾松，稱當地「屬於俄羅斯的事實永遠不變」，又指撤軍對總統普京而言並非羞辱。

（CNN/路透社/法新社/衛報）

（俄軍侵烏）