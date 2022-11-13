難民船入意被拒 漂流3周抵法

法凍結從意接收難民計劃

由法國非政府組織營運的難民救援船「海洋維京」號（Ocean Viking）最初尋求停靠意大利港口，稱船上衛生和難民健康情况急促惡化，但意大利政府拒絕，稱其他國家需要承擔更多責任。直至上周五，「海洋維京」號獲准駛入法國南部港口土倫港（Toulon）停靠，難民下船後被送往「國際等待區」，等候處理庇護申請。

根據國際法，遇險或載有獲救乘客的船舶必須獲准停靠最近的海港。法國內政部長達爾馬寧表示，意大利拒讓難民船停靠「不可理喻」，欠缺人道責任，稱事件將讓法意關係出現「嚴重後果」。為回應意大利做法，法國已凍結從意國接收3500名難民計劃，並呼籲其他歐盟成員國跟隨。該計劃是歐盟國家分擔接收難民的一部分。

被視為二戰以來最右傾的意大利現政府總理梅洛尼（Giorgia Meloni），上周五譴責法國對今次事件的反應「無法理解及不合理」，她說意大利今年已接收近9萬名難民，強調「這情况不能再繼續下去」。

（法新社/BBC）