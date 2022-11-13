英副首相涉欺凌恐懼管治 下屬15人調職避共事

藍韜文（Dominic Raab）去年9月至今年9月首次擔任英國司法大臣，後在卓慧思主政期間被撤換，辛偉誠上月25日任首相後再出任該職。《衛報》引述一名在藍韜文首次任期任職司法部的前公務員表示，多次目睹藍韜文粗魯喝斥下屬，指其說話方式讓人不安。另一名知情者則向該報形容，與其說藍韜文要求員工提高表現，他更像是在持續系統地貶斥他們，於司法部製造「恐懼文化」，指相關行為即使不算欺凌，亦有違專業。

駁斥向下屬擲沙律無稽

英國《太陽報》同日引述消息，藍韜文今年6月曾長篇訓斥司法部員工，更向他們投擲外賣沙律中的番茄。

《衛報》引述多個消息人士指，約15名司法大臣私人辦公室員工獲直屬上司提供調職「出路」，包括到同部門其他崗位，以免直接接觸藍韜文，當中有人被指正考慮完全離開司法部。但該報又引述維護藍韜文的官員表示，暫未聽聞有人作出正式投訴。

藍韜文發言人駁斥擲沙律傳聞「完全無稽」。司法部發言人強調對公務員間的欺凌「零容忍」，指在藍韜文領導下，部門員工備受重視。最大在野工黨則要求辛偉誠澄清是否知情，並呼籲徹查事件。

辛偉誠政府威信再受打擊

前不管部國務大臣韋廉信（Gavin Williamson）因捲職場欺凌爭議，上周二被迫辭職，打擊辛偉誠政府威信。在野工黨及自民黨促請調查藍韜文，其中工黨副黨魁韋雅蘭促請辛偉誠澄清委任藍韜文時，是否已知對方涉及欺凌。

（衛報/英國太陽報/獨立報）