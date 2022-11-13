奪亞利桑那州 內華達落後縮窄 民主黨保參院機會增

在亞利桑那州聯邦參議院改選議席，民主黨競逐連任的凱利（Mark Kelly）上周五以超過5個百分點之差的得票率勝出。他勝選後發表聲明表示：「從第一天起這場競選便關乎民主黨、獨立候選人及共和黨支持者等眾多亞利桑那人，堅信於合作應付我們面對的顯著挑戰。」獲特朗普背書的共和黨候選人馬斯特斯前天傍晚在新聞節目上，將敗選歸咎共和黨參議院少數黨領袖麥康奈爾沒有大力資助其競選活動，導致該黨「失落參議院控制權」。

另一關鍵參院議席是內華達州，尋求連任的民主黨籍參議員科爾特斯·馬斯托（Catherine Cortez Masto）後勁凌厲，截至本港時間昨天下午5時已點算94%選票，她僅以不足1000票落後共和黨挑戰者拉克索爾特（Adam Laxalt）。美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，當地至少仍有約5.1萬張選票需要點算或處理，其中3.9萬張來自民主黨票倉克拉克縣，故科爾特斯·馬斯托被指仍有機會反超，為民主黨保住議席。昨日是內華達州接收郵遞選票的截止日期，如果選情接近，將要待這些選票點算完畢才會有最終結果。

或不用待喬治亞下月次輪投票

假如科爾特斯·馬斯托勝出，民主黨即可保住參院控制權，但假如拉克索爾特勝出，共和黨將取得50席，民主黨為49席，喬治亞州改選議席的次輪投票將成為決定參院控制權誰屬的關鍵。民主共和兩黨喬治亞州候選人在首輪3人競逐中得票率均未過半，須於下月6日進行次輪投票。如果民主黨人勝出，兩黨將各擁參院50席，民主黨籍副總統賀錦麗擁有決定性一票，意味着民主黨將可保住參院控制權。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報）

（2022美國中期選舉）