美稱習拜會就朝施壓：縱容平壤將逼美增駐軍

蘇利文：朝核問題間接威脅中國自身

中美定於明天在印尼峇里舉行二十國集團（G20）峰會的場邊舉行雙邊峰會，將是拜登上任20個月以來兩人首次面對面接觸。蘇利文昨日在美國總統專機「空軍一號」上向隨行記者表示，拜登將告訴習近平，假如朝鮮繼續沿增加導彈與核武的現行道路走下去，美國將在區內增加駐軍和安全部署，「所以，中國會有興趣擔當遏止朝鮮走向最壞方面之上的具建設性角色」。

但蘇利文強調，拜登不是向中國提出要求，而只是向習提出其「觀點」，這即是「朝鮮代表着的，是一個不僅對於美國，還是對韓日乃至整個地區和平穩定的威脅」，中國是否想對朝鮮增加施壓，「當然取決於他們」。

美國擔心朝鮮時隔5年再度核試，認為朝鮮的最大盟友中俄有能力勸說平壤政權改弦易轍。儘管美國與國際多番聯手制裁朝鮮，卻未能制止金正恩政權擴張軍備，今年還打破了該國的武器測試次數紀錄，所測試的武器還包括了能攻擊美國本土的洲際導彈。曾在奧巴馬主政時代任美國國務院東亞及亞太事務助理國務卿的羅素（Daniel Russel）分析認為，假如中國覺得自身國安利益，受朝鮮軍力擴張、美國及其盟友軍隊集結威脅，最終可作抑制朝鮮的力量。

（路透社/法新社）