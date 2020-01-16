中美東盟峰會角力 東南亞諸國為難 李克強倡開放貿易穩定供應鏈 拜登提全面戰略伙伴關係

美國總統拜登昨晨抵達亞洲5日之行首站--柬埔寨金邊，為繼特朗普忽略東盟後重新與會的美國總統。他在美國-東盟峰會上說：「我們團結一起化解當代最重大的問題，從氣候、健康保障，到抵禦對以規則為本的國際秩序的重大威脅。我們將建立自由開放、穩定繁榮、靈活變通而安全的印太地區。」

東南亞連續舉行三大國際會議

中國總理李克強前一天率先在當地中國－東盟（10+1）峰會上，提出設立中國東盟共同發展專項貸款進一步加大疫後復蘇合作、培訓數碼人才、提升人力資源質量。雙方還同意盡快重新開放，恢復貿易、投資等經濟活動並穩定供應鏈連結，協助企業進入對方市場，為貨物通關創造便利條件。李克強說：「中國與東盟是命運與共、休戚相關的全面戰略伙伴，選邊站隊不應是我們的選擇，開放合作才是克服共同挑戰的必由之路。」

東南亞從上周五（11日）將連續舉行柬埔寨金邊東盟系列峰會、印尼峇里二十國集團（G20）峰會，及泰國曼谷的亞太經合組織（APEC）領袖非正式會議。其中在G20，拜登和中國國家主席習近平將會舉行兩人間首次面對面峰會。此外，李克強代表北京參加東盟會議，美國副總統賀錦麗則代表出席周五揭幕的APEC。分析家會前預期，中國將在其間尋求加強與東南亞國家的關係，鞏固它們對北京的支持或確保它們不會站在美國一邊。美方則強調其「自由與開放的印太地區」願景，強調維持基於規則的國際秩序，抗衡中國的軍力擴張與科技自主。

白宮國家安全顧問蘇利文昨稱，拜登在東盟期間將在美國承諾基礎上，提出實際可行一系列措施，包括海事合作、數碼聯繫和經濟投資等，例如拜登將倡議借用商業衛星發出的無線電頻率追蹤領海內的走私、非法捕撈、促進區內國家的救災能力。美國智庫戰略及國際研究中心東南亞項目主管波林（Greg Poling）預計，美國今次可與東盟提升至全面戰略伙伴關係，雖然這不代表任何具體事情，但「使美國象徵性地處於跟中國的同等水平」。

東盟輪值主席國：不想選邊站

東盟輪值主席國柬埔寨特別代表團團長康富（Kung Phoak）上周四對CNBC表示，中美關係對中美乃至亞洲地區發展都是最重要的關係，而東盟在中美角力之中「會維持中立，我們不想選邊站」。美國國務院前任負責東亞與太平洋事務首席副助理國務卿馬歇爾（Scott Marciel）也指出，東盟成員國對與美國結盟有保留，他們擔心美中之間的競爭與緊張局面，也怕惹來中國限制它們的進口產品的風險。

（路透社/法新社/CNN/CNBC/Politico）