涉刪萬聖節風險報告 首爾警官疑自殺亡

萬聖節活動釀成157人死亡的人疊人慘劇發生後，警察廳成立特別搜查本部（特搜部）調查事故原因並追究責任，包括追究負責管轄梨泰院的龍山警署相關人員。其一捲入事件的龍山警署公共安寧情報外事科55歲姓鄭警監級（相當於督察）系長（副主管），昨天中午12時45分左右被家人發現在寓所死亡。

死者涉濫權隱瞞正停職受查

雖然現場未發現遺書，但警方初步判斷為自殺。其同僚表示，死者前一天曾在電話中透露有輕生念頭。

特搜部早前發現，龍山警署公共安寧情報外事科職員於意外發生前三天，撰寫了一份報告分析梨泰院萬聖節慶祝活動安全隱患，並上傳至首爾警察廳的情報管理系統。該報告書雖然沒預視會發生人疊人，但指出這是解除防疫社交距離限制後首個萬聖夜，梨泰院會出現「人潮密集」，尤其是漢密爾頓酒店一帶（即案發現場）可能因為人潮太多而發生交通意外，並提出對策。

特搜部同時突擊搜查首爾警察廳、 龍山警署、龍山區廳的本月2日，龍山警署公共安寧情報外事科的科長（主管）涉嫌指示撰寫報告的職員刪除相關的警署電腦文件，並和死者鄭某一起勸喻、慫恿部門內的下屬加以隱瞞。該科長和死者鄭某同因涉嫌濫用職權、隱瞞證據、疏忽職守等，周日（6日）正式被立案調查，周三被停職。

事件或涉更高層人物

特搜部不排除事涉更上層人物，指事發前首爾警察廳公共安寧情報外事部長曾在一個情報高官聊天群組內，提出刪除與梨泰院相關文件，稍後將傳召涉事官員。

（Newsis/中央日報/韓聯社）