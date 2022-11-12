拜登展非亞之旅 中期選情助改善外交

COP27演說 促各國專注減排

拜登昨天先到埃及沙姆沙伊赫出席《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）並發表演說，重點提及其在環保方面的建樹，並提醒各國專注推動減少溫室氣體排放以達成限制暖化目標。拜登表示，美國國會今夏通過的緩減通脹法案，是該國史上最大型和重要的氣候法案，將打開潔淨能源和經濟增長的新時代，將帶動新一輪創新循環，提升供應不止美國，而是全球各國潔淨能源技術的表現。他呼籲各國合作在2030年前為減排取得階段進展，包括減少30%甲烷排放，以盡量限制氣溫上升在1.5℃內。拜登又宣布1億美元（約7.8億港元）相關新撥款，支援非洲建設預警系統，加強糧食安全，並支援在埃及興建訓練中心，協助非洲各國過渡至可再新能源。

關注共和黨奪國會影響美助窮國

美國氣候問題總統特使克里周三提出引入更多私人潔淨能源投資，以協助發展中國家應對氣候變化，但受各國冷待，它們除批評計劃讓企業透過交易排放配額獲利，亦不滿美國作為一大排放國，未有意就氣候變化花錢賠償低收入國家。共和黨已表明將推動修改拜登政府氣候法案部分內容，有美媒表示，各國及環保人士最關心美國中期選舉後若共和黨控制國會，會否影響美國資助低收入國家應對氣候變化。

拜登今天將轉到柬埔寨首都金邊，出席東盟-美國峰會，明天再到印尼峇里，參加下周舉行的二十國集團（G20）峰會，在兩地期間會與多國領導人舉行雙邊會晤。

美國全國公共廣播電台（NPR）分析認為，民主黨在中期選舉表現超預期，可讓拜登政府從處理國內爭議騰出空間，多專注達成外交目標。智庫芝加哥全球事務委員會主席達爾德（Ivo Daalder）表示，雖然外交議題普遍不影響美國選民投票意向，但今屆中期選舉無疑為拜登促進與世界關係幫了一把。

（CNN/NPR/Politico）