習拜會下周登場 未見面先開火 美稱將向台通報情况 北京斥違一中原則

中國外交部發言人華春瑩昨公布，習近平將於下周一至周四（14至17日）出席G20峰會，與會期間習近平將與拜登舉行雙邊會面，習在其後會與多國領袖會面，又會訪問泰國（見表）。美國白宮發言人讓-皮埃爾周四也說，拜登與習近平的雙邊會議定於下周一，兩人將討論兩國「維持和深化溝通渠通，負責任的管理競爭，就共同利益合作，尤其是對於影響國際社會的跨國挑戰。

華促美推進合作 避免誤判

不過，兩國甫公布舉行峰會，又為台灣問題隔空爭拗。白宮國家安全顧問蘇利文周四對記者說，美方將向台灣通報中美元首會晤情况，相信台方將對美方支持台海和平穩定，以及遵守《台灣關係法》為台防衛提供支持的立場，「十分放心與安心」。

此番言論惹來中方抨擊。外交部發言人趙立堅指摘美方一些人趁着台灣「倚美謀獨」，有意搞「以台制華」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「性質十分惡劣」，中方堅決反對。他表示，中方希望美方「妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判」。

拜登以往曾4次揚言，中國大陸倘攻打台灣，美方將向台提供保護。他周三表示，將在峇里期間強調與中國關係的美國立場，發掘任何解決辦法的可能性，但不想有何基本妥協。《金融時報》昨報道，一名華府高官表示拜登希望跟習近平有一場「戰略會談」，為兩國關係奠基。路透社引述高官透露，預計拜登將「坦白講出我方憂慮，包括中國威脅台海和平穩定的活動，以及我們素來關注的侵犯人權事宜」，另亦將談及俄軍侵烏和朝鮮問題，而峰會後不會有聯合聲明，也不預期有具體協議。

拜登就職後 兩人首面對面峰會

這是兩國領袖首場面對面峰會。拜登2021年就職後，兩人連同視像會議有過5次對話，但上次當面會晤已是2017年1月在達沃斯，拜登以副總統身份與習近平見面。北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇指出，從美國目前的國際戰略格局來看，它在歐洲與俄羅斯對立，同時又因台灣問題等在亞洲與中國尖銳對抗。基於中美俄戰略三角關係方面的考量，美國的戰略家急於改善和中國關係。美智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，下周峰會是紓緩兩國緊張關係的契機。

不過，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員許瑞麟（Koh Swee Lean Collin）預計，這次會談不大可能有何突破，但可當面傳達彼此的憂慮。曾任美國副助理國務卿的加州大學聖迭戈分校教授謝淑麗（Susan L. Shirk）說：「這次面對面會談將為拜登政府提供良機，去測試習近平是否認同美中穩定關係，對中國本國安全與經濟重要。」

（路透社/中新社/金融時報）