習拜會下周登場 未見面先開火 美稱將向台通報情况 北京斥違一中原則

【明報專訊】中美昨日（11日）分別宣布中國國家主席習近平和美國總統拜登將趁下周出席印尼峇里舉行二十國集團（G20）峰會，舉行場邊會面，將是拜登上任20個月來與習近平首次面對面會談。分析家認為兩人將謀求釐訂彼此的「紅線」、確立合作領域與穩定關係，但預期不太可能取得重大進展。美方官員昨還表明，會後將向台北通報中美會晤情况，惹來北京強烈反對，質疑此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「性質十分惡劣」。
中國外交部發言人華春瑩昨公布，習近平將於下周一至周四（14至17日）出席G20峰會，與會期間習近平將與拜登舉行雙邊會面，習在其後會與多國領袖會面，又會訪問泰國（見表）。美國白宮發言人讓-皮埃爾周四也說，拜登與習近平的雙邊會議定於下周一，兩人將討論兩國「維持和深化溝通渠通，負責任的管理競爭，就共同利益合作，尤其是對於影響國際社會的跨國挑戰。
華促美推進合作 避免誤判
不過，兩國甫公布舉行峰會，又為台灣問題隔空爭拗。白宮國家安全顧問蘇利文周四對記者說，美方將向台灣通報中美元首會晤情况，相信台方將對美方支持台海和平穩定，以及遵守《台灣關係法》為台防衛提供支持的立場，「十分放心與安心」。
此番言論惹來中方抨擊。外交部發言人趙立堅指摘美方一些人趁着台灣「倚美謀獨」，有意搞「以台制華」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「性質十分惡劣」，中方堅決反對。他表示，中方希望美方「妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判」。
拜登以往曾4次揚言，中國大陸倘攻打台灣，美方將向台提供保護。他周三表示，將在峇里期間強調與中國關係的美國立場，發掘任何解決辦法的可能性，但不想有何基本妥協。《金融時報》昨報道，一名華府高官表示拜登希望跟習近平有一場「戰略會談」，為兩國關係奠基。路透社引述高官透露，預計拜登將「坦白講出我方憂慮，包括中國威脅台海和平穩定的活動，以及我們素來關注的侵犯人權事宜」，另亦將談及俄軍侵烏和朝鮮問題，而峰會後不會有聯合聲明，也不預期有具體協議。
拜登就職後 兩人首面對面峰會
這是兩國領袖首場面對面峰會。拜登2021年就職後，兩人連同視像會議有過5次對話，但上次當面會晤已是2017年1月在達沃斯，拜登以副總統身份與習近平見面。北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇指出，從美國目前的國際戰略格局來看，它在歐洲與俄羅斯對立，同時又因台灣問題等在亞洲與中國尖銳對抗。基於中美俄戰略三角關係方面的考量，美國的戰略家急於改善和中國關係。美智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，下周峰會是紓緩兩國緊張關係的契機。
不過，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員許瑞麟（Koh Swee Lean Collin）預計，這次會談不大可能有何突破，但可當面傳達彼此的憂慮。曾任美國副助理國務卿的加州大學聖迭戈分校教授謝淑麗（Susan L. Shirk）說：「這次面對面會談將為拜登政府提供良機，去測試習近平是否認同美中穩定關係，對中國本國安全與經濟重要。」