俄軍撤出烏南重鎮 被視大挫敗 烏謹慎對待 防誘騙打巷戰

在電視播放的軍方高層會議上，領導攻烏行動的俄軍指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）稱，烏克軍部隊猛烈炮擊，令俄軍於赫爾松市（Kherson）所在的第聶伯河西岸陣地難以守住，不可能再向該市提供補給，提議在河東岸設立防線。防長紹伊古同意其結論及建議，指示撤軍。

烏克蘭國會的國防和情報委員會主席科斯堅科（Roman Kostenko）表示，有迹象顯示俄軍正撤離，炸毁了可讓烏軍推動的橋樑，但一些地方仍有俄軍留守以掩護其行動。烏方對俄軍撤離態度謹慎，總統顧問阿列斯托維奇稱俄軍撤離時在路上設地雷，不知道俄軍企圖，指對方撤離緩慢，質疑並非全面撤出。

赫爾松撤離緩慢 路上設地雷可疑

赫爾松市是烏軍2月侵烏以來唯一控制的州首府。赫爾松市控制着通往克里米亞半島的陸路及第聶伯河的河口，俄軍如今撤出該市，俄羅斯軍事分析專家羅任（Boris Rozhin）形容為俄羅斯1991年建國以來最大軍事挫敗，他稱若俄軍在冬季攻勢沒奪取主要城鎮和取得進展，這連串軍事挫敗將較西方制裁造成更大的內部不滿情緒。

俄國一些鷹派人士對撤軍感憤怒，有具影響力的軍事博客稱，該決定令百萬計為俄羅斯而戰、死亡、相信俄羅斯的人感震驚。

美國總統拜登周三稱俄軍撤出赫爾松市顯示俄羅斯及俄軍在侵烏戰爭遇上「真正問題」。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）同日稱，估計俄軍侵烏期間有約10萬士兵傷亡，烏軍亦有相近程度傷亡。

拜登習近平下周一面對面會談

此外，俄羅斯駐印尼雅加達大使館周四確認，俄總統普京將不會親身出席下周在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會。白宮昨則宣布，總統拜登將於在印尼峇里出席G20峰會之前，在下周一（14日）與中國國家主席習近平舉行會談。這將是拜登就任美國總統以來兩名領導人的首次面對面會晤。

（衛報/紐約時報/路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）