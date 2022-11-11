中國撐氣候補償 拒出資

解振華表示，強烈支持發展中國家，尤其是最脆弱的國家追討氣候損失與損害的賠償，「因為中國也是一個發展中國家，我們遭受很多極端天氣事件影響」。他說，中國沒有義務參與這項補償機制，但願意作出貢獻和努力。中國代表團發言人其後稱，中國不會在財政上作出貢獻。

美國新聞網站Politico報道，白宮氣候特使克里上月表示，中國應為損失與損害機制提供資金，「特別是若中國認為將在未來30年繼續增加排放」。解振華周三稱，克里是他「25年的朋友」，在本周COP27的非正式會談中對方沒有向他提及這個問題。他強調，中國已向發展中國家捐助數十億元人民幣幫助減排。

中美氣候重要談判會議取消

美國眾議院議長佩洛西8月訪台後，中國宣布暫停與美國就氣候議題上的所有對話。克里周三稱，現與中國在氣候議題上的往來尚未恢復正常運作，在COP舉行前一場「重要談判會議」被取消。

（路透社）