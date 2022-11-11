韓總統禁負面報道記者隨訪 韓媒警告「開戰」

今年9月，MBC播出一段尹錫悅在紐約與美國總統拜登會面後，爆粗罵美國國會議員的影片，引發爭議。尹錫悅其後稱，報道與事實不符有損同盟關係，會使國民陷入危險。

尹錫悅周五出訪前，其辦公室稱不准MBC記者乘坐總統專機隨行，稱允許搭乘總統專機是為了向報道外交與安全議題的記者提供便利，但MBC最近「一再作出歪曲事實的報道」，因此決定不提供有關便利。

5韓媒組織轟打壓採訪

MBC批評尹錫悅辦公室漠視新聞自由與民主原則。韓國記者協會、廣電記者聯合會、韓國映像記者協會、韓國節目導演聯合會、全國媒體工會共5家傳媒組織發表聲明，批評總統辦公室的做法是打壓傳媒，稱總統專機由納稅人出錢營運，採訪費用由傳媒承擔，尹錫悅將專機視為私產，把載客當作施惠，是違背時代潮流的陳腐觀念，警告會為捍衛言論自由和民主制度，不惜跟尹錫悅政府「全面開戰」。

（韓聯社/中央社）