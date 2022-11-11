喬治亞參院難分勝負 下月次輪投票

截至本港周四晚上，民主、共和兩黨連同不改選的議席，分別在參院握有48、49席。喬治亞、內華達與亞利桑那3個關鍵州份將決定參院控制權花落誰家，兩黨皆需在這3席中取得其中兩席，方可奪下參院。

由於民主、共和兩黨候選分別在亞利桑那和內華達州佔優，剩下懸而未決的喬治亞州成為關鍵（圖）。有3人競逐改選議席的喬治亞州聯邦參議院選舉中，尋求連任的民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）雖以約0.5%得票優勢領先共和黨對手沃克（Herschel Walker），但在點票99％時二人都未能得票過半——沃諾克以49.6%得票率領先共和黨沃克的48.3%——兩人勢將於下月6日進入第二輪投票。

拜登：明年初決定是否參選總統

參院懸而未決之下，按推算共和黨最終亦僅可在眾院取得些微過半數議席優勢，選前預計一面倒向共和黨的「紅潮」情况並沒發生。民主黨籍總統拜登周三在白宮記者會指中期選舉是「美國民主的好日子」，認為民主黨表現強勁，阻擋共和黨的「紅潮」。就民主黨失落聯邦眾議院，他表示已準備與共和黨合作。拜登本月20日就年屆80歲，被問到他會否參加2024年總統大選，他表示現階段他有意向，但將於明年初才作最終決定。多名民主黨策略員認為，中期選舉結果將有助推動拜登連任。不過，Edison Research的票站調查則顯示，多達三分之二的中期選舉投票者，包括43%民主黨支持者，不希望拜登兩年後競逐連任。

（CNN/華盛頓郵報/衛報/金融時報/路透社）

（2022美國中期選舉）