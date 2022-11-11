共和黨人怨特朗普拖累選情 「造王」不成挫政治能量 顧問促押後「重大宣布」

特朗普的名字雖不在今次中期選舉任何選票上，但為展示影響力猶在，他在今次國會改選中為約300名候選人背書。不過，這支「特朗普軍」表現一般。美國廣播公司昨天統計，最少14名特朗普「欽點」的候選人落敗。政治新聞網站Politico指出，在多場爭持激烈的選戰，特朗普支持的候選人就算不是落敗也只能僅勝，反映特朗普的影響力不像預期般大。

《國會山莊報》一篇評論文章則指出，共和黨在中期選舉表現不似預期，除因共和黨一些候選人質素不濟，也顯示特朗普的影響力大不如前。在爭奪參議院控制權的關鍵戰場喬治亞州，特朗普支持的沃克（Herschel Walker）挑戰爭取連任的民主黨人沃諾克（Raphael G. Warnock）。沃克是前美式足球明星，是政壇新丁且醜聞纏身，特朗普押注在他身上是冒險，也考驗他的叫座力。

特朗普：贏歸功於我 輸不應怪我

特朗普周二接受新聞頻道NewsNation專訪，被問到會否為他支持的候選人勝敗負責時答：「我認為如果他們贏了，所有功勞應全歸我，要是他們輸了，則完全不應該怪罪於我。但是事實可能恰好相反。」

共和黨內已開始對特朗普有微言。特朗普前顧問、共和黨策略師烏爾班 ( David Urban ) 指「共和黨已跟隨特朗普走向崖邊」。有共和黨人周二晚說「今晚我們明白到共和黨需要一名真正的保守派人物，但這人不能像特朗普般惹選民反感。德桑蒂斯或可滿足我們的需要」。

有共和黨人直指特朗普拖累共和黨。即將退休的賓夕法尼亞州參議員圖米（Patrick Toomey）以賓夕法尼亞州選戰為例，歸咎共和黨候選人落敗，特朗普是一大因素，指特朗普「在整個過程扮演災難性的角色」：「我們見到全國的忠實MAGA派候選人（MAGA是特朗普口號「讓美國再次偉大」的英文縮寫），表現都較傳統共和黨人差。」

《華盛頓郵報》報道，因共和黨選情不順，特朗普正承受着許多黨內人士的失望。特朗普一些長期盟友建議特朗普推遲原定下周二（15日）發表的「重大聲明」。外界預期他屆時會宣布參加2024年總統大選。

墮胎權助吸票 民主黨策略奏效

《金融時報》報道，共和黨表現遜色，民主黨則輸得比預期少，原因之一是選民關心因美國聯邦最高法院6月終結50年來對墮胎權的憲法保障而引起的墮胎權爭議，指出這爭議為民主黨爭取游離選民和首投族的票，令該黨不致於在中期選舉大敗。另外，拜登及民主黨選前將共和黨人標籤成威脅民主的「MAGA極端主義者」，亦令民主黨輸得比預期少，顯示這張「民主危機牌」奏效。

（紐約時報/金融時報/國會山莊報）

（2022美國中期選舉）