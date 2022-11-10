烏總統願與俄談判 美媒：華府施壓

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一深夜演說時提到與俄談判條件。自俄羅斯9月底宣布併吞烏克蘭部分領土以來，澤連斯基已表明，只要普京仍是俄總統，基輔就永遠不會與莫斯科談判，這次則明顯改變立場。美國政治新聞網站Politico引述兩名消息人士稱，澤連斯基改變立場與拜登政府施壓「直接有關」。其中一人稱，美國國家安全顧問蘇利文與澤連斯基親自會面，雖然沒有直接要求他「轉軚」，但稱基輔政府必須展示「合理而和平地」結束戰事的意願。

《華盛頓郵報》日前報道，美國希望烏克蘭表明願談判，擔心基輔若表現得過於頑固，可能妨礙其在國際間爭取支持和援助。

烏軍推進 俄宣布赫爾松撤軍

隨着烏軍推進，俄羅斯周三宣布從赫爾松等烏南主要城市，以及第聶伯河廣泛地區撤軍。俄軍烏克蘭特別軍事行動區域總指揮蘇羅維金建議在第聶伯河左岸築構防線。烏軍偵測到俄軍炸毁赫爾松州東部的所有橋樑。

（Politico/華盛頓郵報）