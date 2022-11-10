歐多國允氣候損失賠償 美國未表態

在氣候大會舉行第3天，歐洲多國承諾為新的「損失與損害」基金注資。歐盟委員會主席馮德萊恩贊成為受氣候變化影響的窮國設立新基金。愛爾蘭總理馬丁也表示，愛蘭爾承諾提供1000萬美元用於「保護最弱的群體免受氣候損失和損害」。奧地利亦稱，會向受氣候變化影響的發展中國家提供5000萬歐元，比利時則承諾向莫桑比克提供250萬美元的損失與損害資金。

美推碳信用融資計劃惹質疑

法國總統馬克龍周一表示，歐洲已一直幫助窮國，敦促其他非歐洲富國也要承擔部分款項。美國總統拜登的氣候特使克里同意在氣候大會商討「損失與損害」融資計劃，但沒同意設立新基金。克里周三將提出一項減碳計劃，旨在讓大企業購買「碳信用」抵銷自身的碳排放，從而資助發展中國家減少使用化石燃料。《紐約時報》引述知情人士報道，該倡議遭到部分歐洲國家及聯合國人員質疑，認為該計劃欠缺細節，且推行倉卒。

（紐約時報）