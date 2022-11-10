兩黨部分候選人鬥對華強硬 反華牌搶票 亞裔憂激化仇恨

通脹歸咎中國 指華損美工人利益

美國皮尤研究中心最新民調顯示，今年有82%美國人對中國持負面態度，為歷來新高，遠高於2017年的47%。兩黨候選人在今屆中期選舉抓住選民關心的經濟和就業議題，將矛頭指向中國，並高舉「對華強硬牌」。

其中在周二落敗的俄亥俄民主黨參議員候選人瑞安（Tim Ryan）在競選中多次指摘中國損害美國工人利益，「這是我們與中國的對決。中國製造業在各個領域都超過了我們，現在是我們反擊的時候」，又將物價上升歸咎中國。他的共和黨對手、獲前總統特朗普支持的候選人萬斯（JD Vance）對華立場同樣強硬，他曾在競選時說：「我們不能再對中國軟弱，我們要停止將美國人的工作送到仇恨我們的人那裏。」兩人均支持保持對華商品徵收高關稅。

在賓夕法尼亞州，兩黨候選人也採用同樣策略爭票。勝出聯邦參議員選戰的民主黨籍副州長費特曼（John Fetterman）此前稱，他會致力保證不允許中國在創新上超越美國，其共和黨對手奧茲（Mehmet Oz）也將「對華強硬」作為其競選口號之一，他在黨內初選時也將對手形容為「中國的兄弟」。

學者：找外部共同敵人易獲支持

美國各地近年不時發生針對亞裔的仇恨罪行，俄亥俄社區擔心候選人的反華牌帶來負面影響。亞裔美國人中西部進步組織（AAMP）成員莎倫‧金（Sharon Kim）說：「瑞安根本不需要使用反華言辭，但他們卻選擇這樣做……他們非常清楚（當中影響），他們繼續且堅持使用同樣的言辭，對俄亥俄州亞裔的處境非常艱難。若他在這次競選中以這些反亞裔和反華的仇外言論獲勝，將向民主黨和其他政客發出信息，顯示這是一個致勝策略。」

新澤西拉馬波學院政治學副教授陳鼎（Dean Chen）稱，中國在今屆中期選舉是重要議題，「當選舉變得兩極化及爭持非常激烈時，必須找一個足夠突出及引人注目的議題，一個外部共同敵人和對手，容易讓當地選民團結起來支持自己」。

（日經亞洲/美國之音）

（2022美國中期選舉）