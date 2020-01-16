逾210勝選共和黨人 曾質疑2020大選結果

任州長州務卿有權確認選舉結果

據《紐約時報》統計，截至美東時間周三凌晨4時（香港時間周三下午5時），逾210名質疑上屆總統選舉結果的共和黨人，在聯邦參眾兩院及各州職位選舉中勝出。在美國多個州份，州務卿是最高級的選舉官員，憲法則確立州長有權最終確認選舉結果。因此有人認為，由陰謀論者出任這些官職，將對美國未來選舉以至廣泛政治產生重大影響。

在周二的中期選舉正式投票日，喬治亞州有想提前投票的選民表示沒有收到選票，得州則有部分投票機故障。亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa）有官員稱當地223個投票地點中有近四分之一出現點票機無法讀取部分選票的問題。事件迅速在網上的共和黨陰謀論者間傳播發酵。共和黨亞利桑那州長候選人萊克（Kari Lake）歸咎馬里科帕縣官員。同黨籍的前總統特朗普則在社交平台抨擊上屆總統選舉的「亂象」再現，強調選民「不會再容忍」。

馬里科帕縣參事委員會主席蓋茨（Bill Gates）說問題已於當天中午修復，強調機器故障不影響選舉公正，選票可運往專門點票中心點算。有專門留待正日親身投票的亞利桑那州選民對於要花時間排隊略有微言，稱以後或會選擇郵寄選票。

（法新社/中央社/華盛頓郵報/紐約時報/Axios）

（2022美國中期選舉）