採訪手記：鐵腳馬眼觀選戰 朝訪票站夜候結果

學者帶隊往兩具代表性票站採訪

是日觀選行程的首兩站是參觀投票站，在北卡羅萊納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）新聞與傳媒學院副教授查博夫斯基（Joseph Czabovsky）帶隊下，國際記者團早上前往他揀選的兩個具代表性的投票站採訪。

第一個投票站位於北卡州首府羅利（Raleigh）的朝聖者長老會教堂，據查博夫斯基介紹，這票站所屬選區屬較多富人居住的社區，傳統上共和黨較為佔優。第二個投票站則位於相鄰城市達勒姆（Durham）的KIPP達勒姆學院預備高中票站，查博夫斯基指這選區隨時有多達九成選民支持民主黨（相關訪問內容昨天見報）。

兩個票站都有一定人流，但要找到肯受訪的選民也非易事。首先，儘管美國以周二為選舉日已有多年，但不像某些國家會將其設為公眾假期，美國選民大多仍要上班，筆者好幾次都被要趕往上班為由拒絕受訪。其次，美國始終國土面積巨大，選區有一定地理範圍，投票站對選民來說未必是腳程可到的地方，不少選民都是駕車而來，泊車在票站外的車位，然後進場投票。對比之下，筆者在第二個票站遭遇更多困難，不像第一個票站有兩段路口，可供記者在進出位置「截住」選民採訪，第二個票站更劃出了頗大的記者禁入範圍，記者好幾次都看到投完票的選民迅速走進泊在禁入範圍內的汽車離開。

學生校園擺攤籲投票 派報介紹選舉

票站觀察結束後，國際記者團跟隨查博夫斯基回到北卡大教堂山分校，聽他進一步解說選情，中間有一段午飯時間，行家們都先在這間「籃球之神」米高佐敦的母校校園閒逛。

一些支持民主黨的學生在校園擺放攤位，呼籲同學踴躍投票，他們跟記者們分享時提到，投票理由不止是要捍衛民主，他們也關注醫保、稅制和墮胎權等議題。被問到推動年輕選民投票的重要性，其中一人解釋，年輕選民的投票率一向明顯低於中老年人，對身處校園的學生來說，要登記到方便投票的選區也不容易，因此推高年輕選民投票率對選舉結果會有重要意義。

另有學生派發新一期學生報《柏油腳踭日報》（The Daily Tar Heel），這期學生報以「選舉指引」為主題，介紹選舉流程和投票資訊，內頁有教堂山市內票站位置的地圖、北卡州中期選舉候選人的政綱介紹、即日登記選民須知，以及有關選區劃界不公（gerrymandering）和票站安全的報道。有份派發學生報的學生向記者說，美國選舉過程對許多人來說會是複雜難懂，學生報盼可幫助同學了解候選人和搞清楚要去哪裏或如何投票。

入夜後美國各地投票陸續結束，開始點票程序。美國國務院轄下外國傳媒中心安排了國際記者團到兩黨候選人的選舉之夜（Election Night）晚會觀摩，儘管行程安排所限，最終都未等及點票完成就要離開，但從美媒部署，就可知哪一場更重要——民主黨那場的候選人是Wiley Nickel，屬於州首府羅利所在的聯邦眾議院北卡州第13選區，屬於當地焦點戰場，可見好幾間地方電視台都派了主持人和攝影師到場守候。最終這名現任州參議員成功從共和黨手上搶下這個聯邦眾議院議席。

（2022美國中期選舉）