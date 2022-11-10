共和黨戰績遜預期 「紅潮」未現 專家：經濟表現差vs.極右化 反映選民兩不認同

截至今晨1時點票結果顯示，民主共和兩黨在參議院分獲48、49席，而聯邦眾議院方面，共和黨奪取了民主黨10席，以202席比184席領先，預料共和黨將能取得眾議院控制權，但推算議席可能只輕微過半。在賓夕法尼亞參院議席失掉情况之下，共和黨須取下亞利桑那、內華達和喬治亞全部3個選前由民主黨控制的關鍵議席，方能拿下聯邦參議院。換言之，民主黨或可保住參院控制權。

共和黨失賓夕法尼亞參院議席

共和黨表現最亮眼的戰場在佛羅里達州，州長德桑蒂斯（Ronald DeSantis）以及參議員魯比奧（Marco Rubio）在點票早段已經以大比數優勢宣布勝選連任。但兩黨於參議院和州長的選情咬緊。昨天其中一大關鍵戰場屬賓夕法尼亞州，共和黨意外失去聯邦參議院議席，民主黨籍的該州副州長費特曼（John Fetterman）在最終以約2.5%得票些微優勢，擊敗代表共和黨的醫學專家奧茲（Mehmet Oz）。

該州州長選情同樣激烈，民主黨候選人夏皮羅（Josh Shapiro）亦擊敗共和黨籍前總統特朗普認可的極右選舉陰謀論者馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）。

奧茲獲特朗普認可，多次獲對方站台助選，其落敗被視為對特朗普2024年復出競選總統計劃的嚴重打擊。初步分析顯示，430名共和黨聯邦眾議院候選人之中，獲特朗普認可的174人表現未如理想。英國天空新聞分析估算，普通共和黨候選人比獲特朗普認可的人選更具競爭力，後者對搶佔民主黨的聯邦眾議院議席更有反效果。

法新社報道，今次中期選舉結果似乎反映選民一方面懲罰拜登治下通脹高企打擊經濟，但同時在抨擊共和黨的反墮胎舉措。至於特朗普支持的一些候選人表現差劣，則反映選民已對特朗普挑起的選舉和管治混亂感到厭倦。

放眼2024大選「德桑蒂斯黨」

北卡羅萊納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）新聞與傳媒學院副教授查博夫斯基（Joseph Czabovsky）向本報表示，初步結果顯示兩黨表現皆有得失，許多選民——尤其是游離選民——顯然仍然不滿經濟情况和通脹問題。他們既不滿民主黨，但也不認同更傾向極右、搞得更多特朗普式競選工程的共和黨，即一個充斥選舉否認派或對墮胎持極端態度的共和黨。不過，他指出，也有不少主流共和黨人在這次選舉有好表現，例如在佛羅里達州，以及在北卡羅萊納等州的選舉。

查博夫斯基認為，放眼2024年總統大選，要留意屆時共和黨是否由「特朗普黨」變成「德桑蒂斯（佛羅里達州長）黨」，還是內訌持續。對民主黨人而言，他認為應該更好地應對選民對經濟的關注，指出如不作任何調整，美國的政治可能持續陷入在其中一黨只得微弱多數的僵局，以及許多充滿怨氣的選民。

特朗普幫倒忙 拜登策略成功

曾為民主黨眾議員出任幕僚長的杜克大學桑福德公共政策學院副教授希爾德布蘭（Asher Hildebrand）在接受本報提問時表示，對特朗普來說，毫無疑問這是一場差勁的選戰。除了個別例外，在5個總統大選關鍵戰場州份，特朗普主力推薦的候選人都落敗了，「特朗普似乎成為了刺激民主黨選民出來投票的因素，不少獨立選民甚至部分共和黨選民都因此投票給民主黨人」。他舉例指有票站出口民調顯示，有頗高比例的回答顯示，投票是為了反對特朗普。這點從德桑蒂斯在佛羅里達州的迥異強勢表現得到印證。拜登陣營在這次選戰主打「捍衛民主」，曾受到不少質疑，「但如今看來，那是聰明的政治（smart politics）」。

經常為政治人物出任議題顧問的杜克大學桑福德公共政策學院教授麥科克爾（Mac McCorkle）則稱，共和黨人現在要做的是如何處理特朗普的問題，民主黨人則是如何處理沒有特朗普的情况。共和黨在佛羅里達州的大捷反映民主黨正不斷流失拉美裔選民，對民主黨而言，如果2024年對手是特朗普，他們已有既定策略應對，但如果對手不是特朗普，他們需要找到新策略去挽回拉美裔選民。

非慘敗 白宮瀰漫興奮氣氛

眾議院議長佩洛西為民主黨在眾院改選失利辯護，說該黨候選人的表現「已超乎預期」。哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，「紅潮」未現亦令白宮瀰漫着興奮氣氛，恍如「打下了強心針」，總統拜登忙於致電勝選的民主黨人道賀。

明報記者 周宏量、國際組 美國-香港連線報道

（2022美國中期選舉）