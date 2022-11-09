Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
國際
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
國際
2022年11月9日星期三
國際新聞
拜登打定輸數 共和黨部署「清算」 游離州「紅區」選民信「撥亂反正」 放眼2024大選
共和黨候選人轟拜登施政「集權」
民主黨人寧拓新選民棄吸「特粉」
採訪手記：時差13小時 起早貪黑為趕稿
特朗普：下周二有重大宣布
丈夫遇襲影響佩洛西去留
普京心腹認俄干預美選舉
紐總理轟銀行暴利不合理 指盈利破紀錄未盡社會責任
聯國242億建全球氣候預警系統
泰國暫撤開放外國人投資買地提案
Sony明年起棄塑膠包裝 紙竹物料取代
波蘭政客諉過後生女酗酒損出生率
意拒登岸 難民船上舉牌求援
意拒登岸 難民船上舉牌求援
prev
next
【明報專訊】載有難民的救援船Geo Barents近日停靠在意大利卡塔尼亞港口，意國政府只准船上兒童及患病者登岸，部分被拒上岸的難民周一舉起寫有「幫助我們」的紙牌求援。
（路透社）
上 / 下一篇新聞
拜登打定輸數 共和黨部署「清算」 游離州「紅區」選民信「撥亂反正」 放眼2024大選
共和黨候選人轟拜登施政「集權」
民主黨人寧拓新選民棄吸「特粉」
採訪手記：時差13小時 起早貪黑為趕稿
特朗普：下周二有重大宣布
丈夫遇襲影響佩洛西去留
普京心腹認俄干預美選舉
紐總理轟銀行暴利不合理 指盈利破紀錄未盡社會責任
聯國242億建全球氣候預警系統
泰國暫撤開放外國人投資買地提案
Sony明年起棄塑膠包裝 紙竹物料取代
波蘭政客諉過後生女酗酒損出生率
意拒登岸 難民船上舉牌求援
拜登打定輸數 共和黨部署「清算」 游離州「紅區」選民信「撥亂反正」 放眼2024大選
共和黨候選人轟拜登施政「集權」
民主黨人寧拓新選民棄吸「特粉」
採訪手記：時差13小時 起早貪黑為趕稿
特朗普：下周二有重大宣布
丈夫遇襲影響佩洛西去留
普京心腹認俄干預美選舉
紐總理轟銀行暴利不合理 指盈利破紀錄未盡社會責任
聯國242億建全球氣候預警系統
泰國暫撤開放外國人投資買地提案
Sony明年起棄塑膠包裝 紙竹物料取代
波蘭政客諉過後生女酗酒損出生率
prev
next