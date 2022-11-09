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意拒登岸 難民船上舉牌求援

【明報專訊】載有難民的救援船Geo Barents近日停靠在意大利卡塔尼亞港口，意國政府只准船上兒童及患病者登岸，部分被拒上岸的難民周一舉起寫有「幫助我們」的紙牌求援。

（路透社）

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