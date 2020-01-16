聯國242億建全球氣候預警系統

名為《全民預警行動計劃》的系統涵蓋災害風險評估、監察及預報、災害應對等。聯合國表示，基建設施不足的國家遭天災侵襲的死亡率，是具備有效措施國家的8倍，而目前全球有一半國家沒有先進預警系统。

古特雷斯表示，31億美元相對適中，以每人不到50美仙的成本，就能拯救數以千計甚至數以百萬計生命，這筆錢算是小錢。全球適應委員會（Global Commission on Adaptation）指出，只要在發展中國家耗資8億美元打造這類預警系統，每年就能避免30億至160億美元的損失。世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「提前24小時告知即將發生的危險事件，可減少30%的傷害。」

今年夏季異常高溫侵襲歐洲大陸。世界衛生組織（WHO）周一表示，歐洲今年已有1.5萬人死於高溫天氣，其中西班牙和德國是重災區，分別有近4000及4500人死亡。

（法新社/聯合國網站）