紐總理轟銀行暴利不合理 指盈利破紀錄未盡社會責任

據新西蘭聯邦儲備銀行數據，在截至今年6月的12個月內，新西蘭27間銀行公布的稅前盈利達97億新西蘭元（約450億港元），下季度更有望破紀錄獲利超過100億新西蘭元（約464億港元），高於截至2021年6月的12個月錄得71億新西蘭元。在疫情期間，新西蘭民眾增加儲蓄以備不時之需，銀行靠低存款利率和高借貸利率來賺高息差，加上裁員節省開支等獲利甚豐。但民眾飽受生活成本高漲之苦，今年第2季通脹率較去年同期升7.2%，達13年新高，離30年前高位不遠，租金及家庭成本上漲之餘，按揭利率受大環境影響而上升，導致供樓負擔加重。

阿德恩：賺錢沒違法 籲銀行反思

周一被記者問及民眾正陷生活成本危機之際，銀行獲得破紀錄利潤是否「錯誤」時，新西蘭總理阿德恩答：「是的。」她表示，在所有新西蘭人都面對嚴重生活開支問題下，她覺得有責任呼籲所有有能力緩解這壓力的人考慮可做什麼，包括銀行，「他們（銀行）有否透過賺取利潤展示社會許可和對所服務社區的承諾？」阿德恩稱，銀行可能失去社會賦予的「社會經營許可」（social licence to operate，即一間公司或行業獲利益相關者和公眾所認受的非正式憑證）。她強調銀行賺錢沒有違法，政府亦沒解決方案，呼籲銀行審視政策，反思是否在做正確的事。

政黨促徵暴利稅

綠黨早前已要求政府徵收暴利稅，重新分配銀行的獲利，並稱政府不能依靠企業自我反思來監管其牟暴利行為。國家黨則敦促總理採取行動，獨立調查銀行過去兩年是否獲得「超額利潤」，以及政府的金融政策是否促成這一情况。

（衛報/新西蘭先驅報）