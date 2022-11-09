民主黨人寧拓新選民棄吸「特粉」

批評黨友經濟論述差

一如記者此前在亞利桑那州遇到的其他民主黨人，邁爾同樣強調捍衛民主的重要性。他批評許多共和黨人試圖改變美國國家運作的基本原理，對美國的民主制度來說非常危險。但被問及經濟政綱問題時，邁爾則直言不諱，指民主黨人表現差劣，但拜登政府在挽救經濟上實際做得不錯。他認為民主黨人應更強調「民主黨人相信你的金錢應該用來照顧家人和應付退休開支」等的經濟論述。

談到民主黨應如何說服選民時，邁爾認為有必要令選民知道從政者的用心，「他們不會在乎你懂得多少，除非先感受到你們的在乎」，因此民主黨人需採跟以往不同的溝通策略。

邁爾又坦言，民主黨人要作出「艱難抉擇」，到底是要贏得特朗普支持者的心倒向民主黨，還是集中精力游說原本不肯投票的人出來投票——他認為後者人數更多更值得爭取。記者隨即反問，放棄特朗普支持者的做法會否加深社會兩極化，他則指拜登在嘗試吸納部分特朗普支持者上已做得不錯，但他坦言在扭轉特朗普支持者想法上「沒有短期方案」，因兩邊政治都是根深柢固，而且即使民主黨嘗試出手拉攏這類選民，共和黨人都會向更負面的方式走。

（2022美國中期選舉）