共和黨候選人轟拜登施政「集權」

斥行政命令執政損國會

蓋爾斯簡介政策立場時，一開始就批評現任總統拜登依賴行政命令（executive orders）的執政方式是中央集權（centralisation），損害國會制衡及權力分立。記者翻查紀錄，發現拜登迄今動用行政命令的比例（總數104次，每年平均計59次）明顯是近數十年來最高，但特朗普也是「不遑多讓」（總數220次，4年任期每年平均計55次，高於卡特後除拜登外任何一名美國總統）。對此蓋爾斯回應稱，她也不完全贊成特朗普這樣做，認為國會權力制衡非常重要。

回應本報提問時，蓋爾斯表示下屆國會共和黨人第一件要做的事會是盯緊財政預算案，確保拜登政府嚴格執行預算，務求控制政府開支，以及確保能源獨立。美媒近期關注共和黨人會否尋求限制對烏克蘭的軍事援助，對此蓋爾斯表示，她認為首先要搞清楚到底需要多少撥款，以及烏克蘭實際情况。她強調如果當選有意探訪烏克蘭，以掌握美國對烏援助的流向和事實。

在爭議議題上，蓋爾斯小心保持距離。她表示確有黨友認為大選「被偷走」，她自己只認為有不合常規之處。她又指不認同國會山莊騷亂者所為，指事件對包括特朗普本人都沒好處。

（2022美國中期選舉）