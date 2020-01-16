拜登打定輸數 共和黨部署「清算」 游離州「紅區」選民信「撥亂反正」 放眼2024大選

【明報專訊】美國昨（8日）舉行中期選舉，預計各州點票結果於香港時間今日上午起陸續公布。選前民調顯示共和黨很大機會奪回眾院控制權。民主黨人已作好最壞打算，總統拜登坦承保住眾議院已變成「非常高」的期望。有望成為眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫在選前預告若共和黨一如預期重奪眾議院，將全面調查拜登政府，包括美軍倉卒撤出阿富汗。本報記者昨天隨團採訪北卡羅萊納，有支持共和黨的「紅區」受訪選民相信國家會「撥亂反正」朝更好方向發展，更已放眼2024年重新入主白宮，但亦有資深共和黨人憂慮黨路線傾向極右「背離民主」。
選前多項民調預測共和黨較大機會取得眾議院多數議席，參議院則兩黨爭持激烈，當中以共和黨稍佔優勢。美國民調網站FiveThirtyEight昨推算，共和黨在眾院勝出機會達84%，贏得參院控制權機會為59%。
從歷史來看，美國總統所屬黨派在中期選舉通常遭遇挫折，或失衆議院，或失參議院，甚或兩院皆失。拜登似乎也逃不過這魔咒。他周一在馬里蘭州巴爾的摩附近的鮑伊市（Bowie）為民主黨州長候選人穆爾（Wes Moore）站台時，稱美國正面對史上最暗黑勢力，表示要捍衛民主，就要擊敗前總統特朗普所屬的共和黨。
共和黨籍眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在選前兩天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示確保美國與墨西哥邊境安全、抑制通脹及削減政府開支，將是共和黨掌控的眾議院後優先處理議題。他說監管與調查也是共和黨掌控眾議院後的要務，可能調查去年美軍棚尾拉箱撤出阿富汗、新冠疫情源頭等，並且不排除對拜登展開彈劾程序。
獲特朗普助選者後勁凌厲
預告下周二（15日）有「重大宣布」的前總統特朗普，正趁中期選舉鞏固他作為共和黨實質共主和準總統候選人的地位。民調顯示，他支持的共和黨參議院及州長候選人，例如競選亞利桑那州長的53歲前電視新聞女主播萊克（Kari Lake）、競選俄亥俄州參議員的律師兼作家萬斯（J. D. Vance）、競選喬治亞州參議員的沃克（Herschel Walker）等，在選舉臨近之際後勁凌厲，追貼民主黨對手，有望助共和黨增加參眾兩院及州長席位。外界預期，如果特朗普支持的候選人勝出，將為他提供捲土重來競逐2024年總統寶座的最佳理由。
提前投票踴躍 部分有爭議
美國佛羅里達大學「美國選舉計劃」（US Elections Project）周一統計，逾4400萬人親身或以郵寄方式提前投票，超越2018年中期選舉同期的3910萬。共和黨議員已在幾個選情緊湊的州份提出針對提前投票的抗議。以賓夕法尼亞州為例，州最高法院裁定若郵寄選票的信封沒有寫明日期，不能計入有效票。這項決定可能會影響數以千計選票。
本報記者獲美國國務院轄下外國傳媒中心（FPC）邀請參與國際記者團採訪這次中期選舉，昨天到訪北卡羅萊納州首府羅利（Raleigh）的朝聖者長老會教堂票站，當地屬共和黨較佔優的富裕社區。
70歲的John Corona表示，雖然傳媒料共和黨在今次中期選舉可奪回眾議院甚至參議院控制權，但認為選民出來投票最重要，擔心選民以為共和黨穩操勝券就不去投票。他認為，如果共和黨能重奪國會控制權，可令白宮和國會不再由同一黨統治，繼而在2024年再度入主白宮，美國未來將更美好。
資深黨員憂共和黨走歪路
59歲受訪者Bill身為共和黨員30年，對共和黨有望奪回眾院以至參院本應感到雀躍，但說過去7年共和黨立場轉向極右，已成了他不認識的共和黨，擔心新一代的黨領袖背離民主。他說他年輕時的共和黨推崇個人責任、勤奮工作、小政府、相對私人的市場等，覺得現在的共和黨都偏離了這些價值。
藍區選民：共和黨專政易獨裁
在北卡羅萊納州知名大學城達勒姆（Durham）的KIPP達勒姆學院預備高中票站則位處民主黨佔優的「藍區」。77歲的Ha-Yil-Yah說，共和黨人已決定了想做什麼，這與自由背道而馳。「如果是一黨專政的話，那就是獨裁了」。
明報記者 周宏量、國際組 美國-香港連線報道