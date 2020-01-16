拜登打定輸數 共和黨部署「清算」 游離州「紅區」選民信「撥亂反正」 放眼2024大選

選前多項民調預測共和黨較大機會取得眾議院多數議席，參議院則兩黨爭持激烈，當中以共和黨稍佔優勢。美國民調網站FiveThirtyEight昨推算，共和黨在眾院勝出機會達84%，贏得參院控制權機會為59%。

從歷史來看，美國總統所屬黨派在中期選舉通常遭遇挫折，或失衆議院，或失參議院，甚或兩院皆失。拜登似乎也逃不過這魔咒。他周一在馬里蘭州巴爾的摩附近的鮑伊市（Bowie）為民主黨州長候選人穆爾（Wes Moore）站台時，稱美國正面對史上最暗黑勢力，表示要捍衛民主，就要擊敗前總統特朗普所屬的共和黨。

共和黨籍眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在選前兩天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示確保美國與墨西哥邊境安全、抑制通脹及削減政府開支，將是共和黨掌控的眾議院後優先處理議題。他說監管與調查也是共和黨掌控眾議院後的要務，可能調查去年美軍棚尾拉箱撤出阿富汗、新冠疫情源頭等，並且不排除對拜登展開彈劾程序。

獲特朗普助選者後勁凌厲

預告下周二（15日）有「重大宣布」的前總統特朗普，正趁中期選舉鞏固他作為共和黨實質共主和準總統候選人的地位。民調顯示，他支持的共和黨參議院及州長候選人，例如競選亞利桑那州長的53歲前電視新聞女主播萊克（Kari Lake）、競選俄亥俄州參議員的律師兼作家萬斯（J. D. Vance）、競選喬治亞州參議員的沃克（Herschel Walker）等，在選舉臨近之際後勁凌厲，追貼民主黨對手，有望助共和黨增加參眾兩院及州長席位。外界預期，如果特朗普支持的候選人勝出，將為他提供捲土重來競逐2024年總統寶座的最佳理由。

提前投票踴躍 部分有爭議

美國佛羅里達大學「美國選舉計劃」（US Elections Project）周一統計，逾4400萬人親身或以郵寄方式提前投票，超越2018年中期選舉同期的3910萬。共和黨議員已在幾個選情緊湊的州份提出針對提前投票的抗議。以賓夕法尼亞州為例，州最高法院裁定若郵寄選票的信封沒有寫明日期，不能計入有效票。這項決定可能會影響數以千計選票。

本報記者獲美國國務院轄下外國傳媒中心（FPC）邀請參與國際記者團採訪這次中期選舉，昨天到訪北卡羅萊納州首府羅利（Raleigh）的朝聖者長老會教堂票站，當地屬共和黨較佔優的富裕社區。

70歲的John Corona表示，雖然傳媒料共和黨在今次中期選舉可奪回眾議院甚至參議院控制權，但認為選民出來投票最重要，擔心選民以為共和黨穩操勝券就不去投票。他認為，如果共和黨能重奪國會控制權，可令白宮和國會不再由同一黨統治，繼而在2024年再度入主白宮，美國未來將更美好。

資深黨員憂共和黨走歪路

59歲受訪者Bill身為共和黨員30年，對共和黨有望奪回眾院以至參院本應感到雀躍，但說過去7年共和黨立場轉向極右，已成了他不認識的共和黨，擔心新一代的黨領袖背離民主。他說他年輕時的共和黨推崇個人責任、勤奮工作、小政府、相對私人的市場等，覺得現在的共和黨都偏離了這些價值。

藍區選民：共和黨專政易獨裁

在北卡羅萊納州知名大學城達勒姆（Durham）的KIPP達勒姆學院預備高中票站則位處民主黨佔優的「藍區」。77歲的Ha-Yil-Yah說，共和黨人已決定了想做什麼，這與自由背道而馳。「如果是一黨專政的話，那就是獨裁了」。

明報記者 周宏量、國際組 美國-香港連線報道

（2022美國中期選舉）