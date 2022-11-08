意拒救援船難民登岸 人道組織興訟

【明報專訊】近日有從海上救起難民的救援船前往意大利，但新上台的意國極右政府周日（6日）只准兩艘船上的兒童及患病者上岸，拒絕讓其他250名難民登岸，稱他們不符合庇護資格。其中一艘救援船所屬的人道組織稱周一入稟法院控告意大利政府，指其行為違反歐盟法律及《日內瓦難民公約》。
人道組織SOS Humanity的救援船「Humanity 1」上周六晚獲准駛入西西里島的卡塔尼亞（Catania）港口後，144人周日早上獲准登岸，掛有挪威旗幟、由無國界醫生營運的「Geo Barents」救援船同日下午有357人獲准上岸，但兩艘船各有35及215人被禁登岸。
意大利是入境歐洲的其中一個主要途徑，內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）稱不符脆弱群體定義的人應離開意國，並由船上旗幟所屬國照顧。惟「Humanity 1」船長拒絕駕船離開港口，直至船上所有獲救的難民登岸為止。
意部長：不符脆弱群體定義應離開
SOS Humanity周日指摘意大利政府的決定違反歐盟法律及《日內瓦難民公約》，翌日將入稟提告，讓船上其他難民能夠上岸及申請庇護。
無國界醫生亦稱，根據海事法公約，意國政府的決定不合法。
（BBC/衛報）
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