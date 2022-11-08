意拒救援船難民登岸 人道組織興訟

人道組織SOS Humanity的救援船「Humanity 1」上周六晚獲准駛入西西里島的卡塔尼亞（Catania）港口後，144人周日早上獲准登岸，掛有挪威旗幟、由無國界醫生營運的「Geo Barents」救援船同日下午有357人獲准上岸，但兩艘船各有35及215人被禁登岸。

意大利是入境歐洲的其中一個主要途徑，內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）稱不符脆弱群體定義的人應離開意國，並由船上旗幟所屬國照顧。惟「Humanity 1」船長拒絕駕船離開港口，直至船上所有獲救的難民登岸為止。

意部長：不符脆弱群體定義應離開

SOS Humanity周日指摘意大利政府的決定違反歐盟法律及《日內瓦難民公約》，翌日將入稟提告，讓船上其他難民能夠上岸及申請庇護。

無國界醫生亦稱，根據海事法公約，意國政府的決定不合法。

（BBC/衛報）