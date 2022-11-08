聯國氣候大會成外交角力場 美倡碳信用框架抗華影響

美國總統拜登將於周五（11日）赴會。Politico報道，拜登的任務是要恢復美國在氣候行動的信譽，並抗衡中國拉攏那些正努力應對氣候變化的發展中國家，但他同時致力恢復中美在氣候問題上的某程度合作。

應對氣候變化是中國外交關鍵一環。中國近年設立基金和機構幫助發展中國家及太平洋島國等，提升適應氣候變化影響能力。這些促使美方作相應部署。

增再生能源獲碳信用額度 予大企業購買

Politico報道，拜登可能增撥資金，幫助發展中國家緩解和適應氣候變化影響。《金融時報》昨報道，白宮氣候特使克里正試圖爭取各國政府、企業及氣候專家的支持，發展一個把碳信用（carbon credits）賣給企業的新架構，將所得資金用於資助新的潔淨能源計劃。按計劃，地方政府或國家機構將透過削減燃煤發電廠及增加再生能源的方式，來獲取碳信用額度，這些碳信用會由獨立的認證機構認證，然後企業就夠購買這些碳信用來抵消自身的碳排放。報道引述知情人士稱，華府將在COP27上提出這一構想。

中國生態環境部副部長趙英民率領的逾50人代表團在COP27甫開幕便積極活動。周日，中國與逾130個發展中國家共組的談判聯盟「77國集團」（G77），促使「損失與損害」融資問題得以擺上大會議程。美國氣候智庫E3G的中國專家哈克巴特（Alexandra Hackbarth）說：「地緣政治競爭可以很有用……美國（在氣候方面）做多些，就能令中國做得多些。」

聯國促富國窮國締約 「不合作則滅亡」

聯合國秘書長古特雷斯周一呼籲世界最富裕和最貧窮的國家締約，加快能源轉型、撥款確保較窮國家減排和應對全球暖化衝擊。他說：「這兩個最大經濟體，美國與中國，尤其有責任協力使此協議成真。」他又指出，各國不是合作便是滅亡，「不是締立氣候團結公約，便是集體自殺公約」。

（Politico/金融時報/中新社）