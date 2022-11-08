「脅迫選民」歪風起 共和黨籍選舉官「站事實一方」

特朗普支持者建組織 介入中期選舉

在2020年大選，特朗普以略多於1萬票的差距輸掉亞利桑那州，關鍵在於人口最多的馬里科帕縣輸了約4.5萬票，隨後特朗普及其盟友一直宣揚選舉存在舞弊的陰謀論，包括指控電子投票機造假灌票等，即使後來審計結果表明沒造假迹象，陰謀論也未停止。一些認同特朗普大選勝利「被偷走」的組織應運而生，並介入今屆中期選舉。

亞利桑那州在10月21日開始提前投票，兩名全副武裝的持槍蒙面男子在馬里科帕縣梅薩（Mesa）一處票站外「站崗」。他們被發現是和應大選陰謀論的組織「美國潔淨選舉」（Clean Elections USA）成員，宣稱要監察可能出現選舉詐騙的票站，但不少民眾對此感到憂心，質疑是公然試圖脅迫選民。

到剛過去的周日（6日），地方法院下令該組織的成員不得接近州內投票站75呎的範圍內，也不得跟蹤州內選民或跟他們說話。同為共和黨人的馬里科帕縣參事委員會主席蓋茨（Bill Gates）和縣記錄官里徹（Stephen Richer）翌日發表聯合聲明，指肇事者不會幫助提升選舉公正，只會帶來脅迫選民的投訴。

在FPC安排下，里徹上周五（4日）跟國際記者團作分享。里徹擔任的縣記錄官（County Recorder）是處理縣選舉事務的民選高官之一，他在2020年當選，翌年初上任，剛好有份跟進特朗普陣營發起的點票審計。里奇多年來都是共和黨人，但在大選陰謀論的問題上站在特朗普陣營的對立面。

里徹曾因拒絕接納州參議院共和黨人選舉評估報告，受到陰謀論及特朗普支持者的死亡威脅。但他強調自己履行職務時不會考慮黨派，只會去想完成職責。他質疑一些共和黨人不願去理解眾多的法院裁決、外部評估、事實和分析，他自己視選舉為跨黨派（bipartisanship）事務，「我們需要站在事實的一方，因為這才是負責任和符合道德」。

經歷2020年大選的風波，里徹表示馬里科帕縣的投票流程沒有大變，但保安有大幅加強，也更為強調透明度，盼讓過程盡可能公開。例如投票站外新設大閘，票站內部也有額外鏡頭，有保安駐守，並會加強網絡保安。投票機不會連接到互聯網，並和其他點票系統硬件以網上全天候直播。里徹指類似做法以往都有，但今屆中期選舉則增加許多鏡頭，以進一步增加透明度。

加強網絡保安 設更多鏡頭增透明度

少數族群的拉美裔和女性，常是脅迫選民行徑的潛在受害人。獲FPC安排分享的亞利桑那女性選民聯盟主席Pinny Sheoran和拉美裔民權組織「為了家庭投票」（Mi Familia Vota）都有提到脅迫選民行徑帶來的挑戰，並強調維護投票權利的重要。最新的路透/Ipso民調指出，四成受訪美國選民表示擔心暴力威脅和在票站的脅迫選民情况。

（2022美國中期選舉）