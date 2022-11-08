參院4州關鍵戰 拜登力避跛腳 眾院勢危 民主黨盼保總統施政主導權

周二參議院100議席中將改選35席，眾議院435席全部改選，民主黨選前以221席領先共和黨的212席控制眾議院，但共和黨利用選民不滿通脹和罪案率高，積極攻取民主黨陣地，預計他們可再添最少5席，並可奪回眾議院，一些民主黨策略師承認，民主黨恐失多達20席。

選民不滿通脹罪案率高

參議院的結果則難以預測，兩黨選前各佔50席，民主黨僅靠副總統賀錦麗握有的一張決定票而些微佔優。今次參議院4個選情激烈的州份中，亞利桑那、內華達和喬治亞現由民主黨控制，意味該黨須最少保住這3席方能勝出。共和黨只須守住原本賓夕法尼亞州的議席，再在上述3州從民主黨手中奪取其中一席，便可望控制參議院，為拜登未來兩年施政帶來障礙。

守賓夕法尼亞 共和黨形勢較佳

在亞利桑那州，共和黨派出年僅36歲的基金資本家馬斯特斯（Blake Masters）迎戰尋求連任的退役太空人凱利（Mark Kelly）。美國有線新聞網絡（CNN）分析指出，馬斯特斯弱點在於淨支持度為負數（反對其當選的人多於認可），令凱利能擺脫拜登施政不受歡迎的陰霾。多個民調顯示，凱利的支持度領先馬斯特斯3至6個百分點。

CNN指出，內華達州尋求連任的民主黨聯邦參議員科爾特斯—馬斯托（Catherine Cortez Masto）只能吸引拉丁裔選民，未能像對手、該州前總檢察長拉克索爾特（Adam Laxalt）獲得不同背景選民支持。內華達州10年前仍是傳統藍州，但近年民主黨在當地的優勢不斷收窄，上屆大選特朗普僅以2.4個百分點差距在該州敗給拜登。

賓夕法尼亞州選情則深受當地罪案率上升影響。原為醫學專家的共和黨候選人奧茲（Mehmet Oz）在辯論中批評民主黨對手、該州副州長費特曼（John Fetterman）滅罪不力而獲支持，5個最新民調平均顯示，奧茲的支持度已反超前費特曼0.6個百分點。

喬治亞州可再成「最後拼圖」

喬治亞州選情最為特別，民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）尋求在2021年以次輪投票形式贏得的補選議席中連任。民調顯示沃諾克與共和黨候選人、前美式足球明星沃克（Herschel Walker）各以不足50%支持度分庭抗禮，今次議席尚有第三政黨「自由意志黨」候選人競逐。外界認為，由首輪中得票最高的兩名候選人躋身次輪投票的局面極可能重演，這情况下結果在12月才出爐，或再度成為決定參議院控制權的「最後一塊拼圖」。

中期選舉傳統上被視為對現任總統的公投，據路透社/Ipsos最新民調顯示，僅40%民眾認同拜登的工作表現。雖然最高法院6月推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」裁決後，引發全國女性選民登記人數增加，但民調顯示選民關心的仍是經濟，墮胎問題激起的憤怒不足以挽救民主黨選情。為提高年輕選民的投票率，拜登8月宣布免除部分聯邦學生貸款，又大打「捍衛民主牌」谷票。

專家：推動長期政策受阻常見

被問到拜登政府面臨淪為「跛腳鴨」，會如何影響其政策推進，去年以2020年美國大選報道獲得「托納（Toner）政治新聞報道獎」的《大西洋》雜誌專職作家格雷厄姆（David A. Graham）向本報指出，這種難以推動長期政策的情況在美國政壇已非罕見，他說：「我們可以從過去幾段政治周期看到，在任的政府（行政分支）非常努力推動一些想要的政策議程，但往往都是很短暫，你們可以去制訂法律，一直到你執政結束，但到你們下台後，新人上場就會將之推翻。因此這是非常脆弱，並難以制訂長期政策。我認為這也要視乎拜登政府有多少出錯餘地（leeway），其一些主要政策工作已完成，現在要看（拜登政府）要如何推動其他措施。」

明報記者 周宏量、國際組 美國-香港連線報道

（2022美國中期選舉）