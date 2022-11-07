拜登：中期選影響數十年 特朗普：投票挽救美國夢

拜登與奧巴馬上周六（5日）在費城為民主黨籍參議院候選人費特曼（John Fetterman）和州長候選人夏皮羅（Josh Shapiro）造勢。拜登與候選人將共和黨標籤為富人政黨，強調自己一方支持工會、社會保障和墮胎權。拜登又稱中期選舉結果將在未來數十年影響美國，選民要在兩種截然不同的美國願景之間選擇。

奧巴馬當日較早時在匹茲堡（Pittsburgh）出席另一個競選集會時，亦呼籲選民投票，並批評共和黨愈趨嫌棄一切，既反對科學，又不願尊重規則，指共和黨想破壞社會保障和醫保，想向富人和大公司提供更多稅務寬減。他又稱眾議院議長佩洛西丈夫上月底遇襲一事，是仇恨言論的產物。

特朗普上周六則到賓夕法尼亞州城市拉特羅布（Latrobe），為共和黨籍參議院候選人奧茲（Mehmet Oz）和州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）拉票。特朗普聲稱美國被「共產主義者」統治，指極左派正在學校向孩子灌輸扭曲的種族和性別觀念，若要阻止國家的毁滅及支持美國夢，就應在巨大的紅色浪潮中投票支持共和黨。

（路透社/法新社/中央社）

（2022美國中期選舉）