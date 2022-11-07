採訪手記：經濟未如人意 民主黨乏牌可打

對美國選舉歷史有所涉獵的話，都不會對It's the economy, stupid（這(問題關鍵)是經濟，笨蛋！）這句出自克林頓的名言（事實是克林頓競選軍師James Carville所提出）感到陌生。在過去一年夾雜多項因素引發的通脹高企問題，不但令拜登政府焦頭爛額，也令民主黨人在中期選舉的選情受嚴重打擊，反映上述名言依舊有效。

「這是經濟，笨蛋！」未過時

無論是蓋洛普還是皮尤研究中心的民調，都顯示經濟是共和黨選民最重視的議題。但有趣的是，皮尤民調還有「國家未來的民主」選項，這點正是民主黨選民最重要的議題（80%），比醫保（79%）和墮胎權（75%）還稍高；但值得一提的是，共和黨選民對「國家未來的民主」的重視也不低（70%），只低於經濟（92%）、移民（76%）和暴力犯罪（74%）的選項。

不過支持特朗普的共和黨人大概對民主的「詮釋」存在很大不同，筆者在共和黨亞利桑那選舉造勢集會後，聽了一些特朗普支持者的分享。其中一人跟筆者強調自己也重視民主，但指摘民主黨人才是破壞民主的黑手，這些人的論述根據大多來自主流傳媒都會視之為極右陰謀論的說法。

亞利桑那民主黨人如此強調捍衛民主的另一理由，大概跟該州在2020年大選的電子點票爭議有關。拜登在亞利桑那只小勝萬多票，鳳凰城所在的馬里科帕縣選舉部門便成為特朗普及其支持者的攻訐對象，指控選舉部門的點票機器偽造紀錄，從而「偷走」他們的勝利。

今屆中期選舉，亞利桑那的參議院議席和州長改選都是焦點所在。共和黨在這個戰場派出的候選人馬斯特斯（Blake Masters）和里克（Kari Lake）都是特朗普支持者，也曾否定2020年大選結果，這也許可進一步解釋為何當地民主黨人的論述立場會是如此。

（2022美國中期選舉）